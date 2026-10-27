Спектакль «Психопаты»

Абсурд. Что может быть актуальнее Чехова, который жил 165 лет назад? Как так может быть? В этой парадоксальности и заключен секрет русской ментальности. Именно в его рассказах встречаются типажи, которые мы узнаем сегодня. И пусть один из его рассказов называется «Психопаты»!

Создатели спектакля предлагают 25 декабря в ДК имени Ленсовета вместе посмеяться над нашей русскостью и в то же время превознести ее. Потому что она святая, несмотря на всю абсурдность и парадоксальность этой святости! Чехов смеется над своими персонажами, но при этом любит их. Ирония, но при этом нежность. Абсурд!

Премьера спектакля «Психопаты» состоялась в ноябре 2025 года, после чего постановка с аншлагами идет на ведущих московских и петербургских площадках.

Братья Виктор и Иван Добронравовы собрали группу выдающихся молодых артистов для участия в этом спектакле.

Режиссер и актер Федор Малышев собрал несколько рассказов Чехова в одном спектакле («Смерть чиновника», «Радость», «Два газетчика», «Жених и папенька», «Дорогая собака» и др.)

Обитатели какой-то больницы под присмотром врача то ли разыгрывают чеховские сценки из русской жизни, то ли видят все это во сне, то ли просто живут взаперти. И выглядит все происходящее с героями как настоящий театр.

Начало в 19.00

Режиссер и автор инсценировки - Федор Малышев

Актёры, занятые в спектакле:

Виктор Добронравов

Иван Добронравов

Марк Богатырёв

Сергей Гилёв

Дмитрий Ендальцев

Денис Самойлов

Иван Федотов

Фёдор Малышев

Виталий Довгалюк

16+

Совместный проект продюсерской компании «DO it BRO Production» и театрального агентства «ENTRACTE».