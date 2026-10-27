Спектакль «Психопаты»

Абсурд. Что может быть актуальнее Чехова, который жил 165 лет назад? Как так может быть? В этой парадоксальности и заключен секрет русской ментальности. Именно в его рассказах встречаются типажи, которые мы узнаем сегодня. И пусть один из его рассказов называется «Психопаты»!
Создатели спектакля предлагают 25 декабря в ДК имени Ленсовета вместе посмеяться над нашей русскостью и в то же время превознести ее. Потому что она святая, несмотря на всю абсурдность и парадоксальность этой святости! Чехов смеется над своими персонажами, но при этом любит их. Ирония, но при этом нежность. Абсурд!
Премьера спектакля «Психопаты» состоялась в ноябре 2025 года, после чего постановка с аншлагами идет на ведущих московских и петербургских площадках.
Братья Виктор и Иван Добронравовы собрали группу выдающихся молодых артистов для участия в этом спектакле.
Режиссер и актер Федор Малышев собрал несколько рассказов Чехова в одном спектакле («Смерть чиновника», «Радость», «Два газетчика», «Жених и папенька», «Дорогая собака» и др.)
Обитатели какой-то больницы под присмотром врача то ли разыгрывают чеховские сценки из русской жизни, то ли видят все это во сне, то ли просто живут взаперти. И выглядит все происходящее с героями как настоящий театр.
Начало в 19.00
Режиссер и автор инсценировки - Федор Малышев
Актёры, занятые в спектакле:
Виктор Добронравов
Иван Добронравов
Марк Богатырёв
Сергей Гилёв
Дмитрий Ендальцев
Денис Самойлов
Иван Федотов
Фёдор Малышев
Виталий Довгалюк
16+
Совместный проект продюсерской компании «DO it BRO Production» и театрального агентства «ENTRACTE».