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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейскими пресечена деятельность теневых банкиров

В Петербурге полицейскими пресечена деятельность теневых банкиров

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность двух сообщников, причастных к теневому банкингу

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе со следователями УМВД России по Московскому району Петербурга при силовой поддержке Росгвардии пресекли противоправную деятельность двух местных жителей, подозреваемых в незаконных банковских операциях.

По данным оперативников, двое мужчин 38 и 43 лет организовали подпольную финансовую структуру. Они открывали и обслуживали счета юридических лиц, выполняли расчёты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.

Обязанности между фигурантами были разделены: один искал коммерсантов, второй координировал финансовые потоки. За услуги сообщники взимали комиссию не менее 18 % от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм. Через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

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