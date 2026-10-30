В Колпино прошло открытие памятного мемориала погибшим сотрудникам правопорядка

В Колпинском районе Санкт-Петербурга увековечили память сотрудников органов внутренних дел, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. Торжественное открытие мемориального камня в районном ОМВД приурочили ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Монумент представляет собой символическую раскрытую книгу памяти. На её первой странице высечены имена милиционеров района, которые самоотверженно обороняли Колпино и Ленинград в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Вторая страница навечно сохранила имя Евгения Леонидовича Парамонова — майора милиции в отставке, ранее командовавшего взводом отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России, который героически погиб, исполняя долг в зоне специальной военной операции.

В церемонии участвовали заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор юстиции Евгений Негрозов, руководящий состав, сотрудники и ветераны районного отдела полиции, кадеты, а также родные и близкие Евгения Парамонова.

Право открыть мемориал было доверено заместителю начальника регионального Главка и вдове офицера.

«Подвиг Евгения Леонидовича и героизм наших коллег на страницах истории — пример верности долгу для каждого из нас. В эпоху, когда особенно важно сохранять историческую память и духовно-нравственные ценности, именно такие люди служат ориентиром и нравственным компасом для молодого поколения», — подчеркнул в своем обращении генерал-майор юстиции Евгений Негрозов.

Собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.

Открытие памятного камня стало символом неразрывной связи поколений, данью глубокого уважения самоотверженности и героизму сотрудников органов внутренних дел, чья верность долгу и присяге навсегда останется в летописи ведомства.