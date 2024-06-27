Петербургский гроссмейстер Линчевский выиграл у Бимиева во 2-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а лидируют набравшие по 2 очка Тимофеев и Макарян

Во 2-м туре шахматной Высшей лиги упала результативность. «Питерец.ру» посчитал на пальцах : если в стартовом туре результативными стали сразу 13 партий, то на этот раз – только 8. Одну из этих побед одержал 14-й номер турнирного рейтинг-листа гроссмейстер Даниил Линчевский, чей рейтинг ФИДЕ составляет сейчас 2532 пункта. Линчевский белыми выиграл у Ахмада Бимиева из Чечни и набрал 1,5 очка.

Лидерами Высшей лиги стали одержавшие по две победы Артём Тимофеев (Татарстан) и Рудик Макарян (Москва). Оба они обыграли не самых сильных соперников и теперь будут выяснять отношения в 3-м туре, согласно правилам швейцарки. Линчевский и ещё 11 шахматистов отстают от Тимофеева и Макаряна на пол-очка: входит в эту группу и чемпион Санкт-Петербурга международный мастер Артём Зубрицкий. Следующий соперник Линчевского – Эрдем Хубукшанов из Бурятии, а вот Зубрицкому придётся чёрными защищаться против гроссмейстера и известного шахматного стримера Клементия Сычёва – участника прошлогоднего Суперфинала чемпионата России в Царском Селе (там Сычёв особых лавров не снискал).

Савва Ветохин снова сыграл вничью (на этот раз – со своим ровесником Егором Кошуляном) и делит с опытным самарским гроссмейстером Фрольяновым 35–36 места.