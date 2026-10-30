На проспекте Косыгина иномарка насмерть сбила мужчину на электросамокате

Накануне вечером, 29 октября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 2 по проспекту Косыгина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по проспекту Косыгина в сторону улицы Передовиков, совершил наезд на мужчину на электросамокате, после чего иномарка врезалась в столб.

Управлявший электросамокатом мужчина 1995 года рождения, скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм.

Водитель «Ауди» после столкновения оставил разбитый транспорт на месте ДТП и скрылся. Немногим позже его задержали полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как было предварительно установлено, 47-летний работник автосервиса, находясь на рабочем месте, выпил спиртное и взял оставленную на сервисное обслуживание иномарку покататься, после чего попал на ней в ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении нарушителя, ранее лишенного водительских прав, возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.264, 264.1 УК РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ по факту угона транспортного средства.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.