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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Косыгина иномарка насмерть сбила мужчину на электросамокате

На проспекте Косыгина иномарка насмерть сбила мужчину на электросамокате

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП на проспекте Косыгина

Накануне вечером, 29 октября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 2 по проспекту Косыгина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по проспекту Косыгина в сторону улицы Передовиков, совершил наезд на мужчину на электросамокате, после чего иномарка врезалась в столб.

Управлявший электросамокатом мужчина 1995 года рождения, скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм.

Водитель «Ауди» после столкновения оставил разбитый транспорт на месте ДТП и скрылся. Немногим позже его задержали полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как было предварительно установлено, 47-летний работник автосервиса, находясь на рабочем месте, выпил спиртное и взял оставленную на сервисное обслуживание иномарку покататься, после чего попал на ней в ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении нарушителя, ранее лишенного водительских прав, возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.264, 264.1 УК РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ по факту угона транспортного средства.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, самокаты
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