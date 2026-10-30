В Петербурге задаржали юного «художника» разрисававшего трамвай

В Красносельском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту вандализма в отношении трамвая — подросток разрисовал вагон маршрута № 52 и попал под следствие.

Ночью 23 октября в полицию Красносельского района поступило сообщение: неизвестные нанесли рисунки на трамвай у дома 247 корпус 1 по проспекту Народного Ополчения. Правоохранители, выехав на место, выяснили, что в 00:15–00:20 злоумышленник на конечной станции «Сосновая Поляна» по указанному адресу расписал вагон 52-го маршрута баллончиками с краской, а затем скрылся. Ущерб оценен в 19 925 рублей.

Отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ.

Вечером 28 октября на улице Тамбасова подозреваемого задержали сотрудники районного отдела полиции вместе с коллегами из Центра «Э» ГУ МВД России. Задержанным оказался 17-летний местный житель. В отношении молодого человека избрана мера пресечения — подписка о невыезде.