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Питерец.ру » Спорт » Чемпионом Санкт-Петербурга по шахматам в 2024 году стал Артём Зубрицкий, победивший в заключительном туре Алексея Гоганова

Чемпионом Санкт-Петербурга по шахматам в 2024 году стал Артём Зубрицкий, победивший в заключительном туре Алексея Гоганова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
clubvsadnik.ru
Савва Ветохин набрал те же 6,5 очков, что и Зубрицкий, но отстал от победителя по дополнительным показателям.

Юному Савве Ветохину всё-таки не удалось стать чемпионом Петербурга по шахматам. «Питерец.ру» поздравляет международного мастера Артёма Зубрицкого (на фото), чей рейтинг ФИДЕ на момент начала городского шахматного первенства составлял 2468 пункта ЭЛО, со званием чемпиона города и путёвкой в Высшую лигу, которая должна состояться в Нижнем Новгороде.

В 9-м туре Зубрицкий белыми фигурами победил гроссмейстера Алексея Гоганова. Так Зубрицкий набрал 6,5 очков и догнал сыгравшего в заключительном туре вничью с Кириллом Шубиным Савву Ветохина. По дополнительному коэффициенту первое место досталось Зубрицкому, а для Ветохина и второй результат является отличным показателем. Ведь Савва опередил гроссмейстеров Даниила Линчевского (6 очков), Владимира Епишина (5,5 очков) и того же Гоганова (5 очков).

Первая тройка в составе Зубрицкого, Ветохина и Линчевского оторвалась от группы преследователей, набравших в итоге по 5,5 очков. Именно столько набрала и ставшая шестой Евгения Овод – единственная представительница прекрасного пола в мужском чемпионате Петербурга. Овод за 9 туров проиграла лишь Епишину, три партии выиграла, пять свела вничью (в том числе и с двумя гроссмейстерами –  Евгением Левиным и Линчевским).


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