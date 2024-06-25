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Питерец.ру » Спорт » Шахматистки из Санкт-Петербурга Боднарук, Овод, Кузнецова, Карманова и Гармаш выступят в Высшей лиге – 2024 в Нижнем Новгороде, ещё две участницы турнира – из Ленобласти

Шахматистки из Санкт-Петербурга Боднарук, Овод, Кузнецова, Карманова и Гармаш выступят в Высшей лиге – 2024 в Нижнем Новгороде, ещё две участницы турнира – из Ленобласти

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Татьяна Червякова (на фото) – одна из двух представительниц от Ленобласти.

Было бы несправедливо не обратить внимание и на участниц женской Высшей лиги от Санкт-Петербурга и Ленобласти в предстоящей шахматной Высшей лиге. «Питерец.ру» ознакомился со стартовым списком, в ктором – сорок претенденток на места в Суперфинале. Пять шахматисток представляют Санкт-Петербург: Евгения Овод удостоилась персонального приглашения от организаторов (вместе с Екатериной Ковалевской, Оксаной Грицаевой и Вероникой Шубенковой). Анастасия Боднарук попала в Высшую лигу по рейтингу вместе с москвичкой Дарьей Войт.

Через чемпионат города на Неве получили путёвки в Нижний Новгород Алёна Гармаш и Марина Кузнецова. А выигравшая в этом году первенство города Ольга Карманова отобралась в Высшую лигу дважды: в стартовом списке она значится не в качестве чемпионки Санкт-Петербурга, а как победительница чемпионата России среди девушек до 19 лет (тогда Карманова набрала 8,5 очков из 9 возможных, выиграв и партию у Кузнецовой). Ленобласть представят удачно выступившие на первенстве СЗФО Мария Комягина и Татьяна Червякова.

Соперницы будут серьёзные, в том числе – шесть участниц Суперфинала в Царском Селе: Екатерина Гольцева, Марина Корнева, Наталья Погонина, Анна Шухман, Мария Якимова и Ольга Матвеева.



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