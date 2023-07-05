ента новостей

17:32
Марина Кузнецова заняла 14-е место в женской шахматной Высшей лиге, завершившейся в Новокузнецке, Анастасия Боднарук – 16-я, Татьяна Гетьман – 17-я, а победила Екатерина Гольцева
17:27
Конфликт возле метро «Бухарестская» закончился погожовщиной
17:06
В День семьи, любви и верности музейно-выставочный центр «Россия – моя история» подарит фотосессию для всех влюблённых!
17:03
Петербургский шахматист Сергей Лобанов занял 12-е место в Высшей лиге чемпионата России, а победитель Павел Понкратов получит 530 тысяч рублей призовых
16:55
Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава
16:48
В Петроградском районе домушник обчистил квартиру на 3,2 млн рублей
16:40
В Петербурге ищут гостя - разбойника со Стрельбищенской
14:18
На федеральной трассе «Кола» перекроют одну полосу в направлении Мурманска
11:22
В Петербурге задержан подозреваемый в обмане пожилой женщины
09:39
Благотворительный фестиваль «Путь домой»
09:18
В Кронштадте единороссы проинспектировали ход капитального ремонта 425-й школы
18:48
За 8 туров Высшей лиги в Новокузнецке петербуржцы Алексей Гоганов и Сергей Лобанов набрали по 5 очков, а Савва Ветохин сыграл партию-марафон в 104 хода
17:42
Подушки, одеяла, продукты и средства гигиены: приехавшим в Петербург белгородцам помогают обустроить быт
17:02
«Красота Сибири» в Мариинском дворце
16:49
Петербургские шахматистки Евгения Овод, Татьяна Гетьман и Марина Кузнецова набрали по 4,5 очка за 8 туров Высшей лиги, отставание от лидирующей Гольцевой – 2 очка
15:46
Музейно-исторический парк «Остров фортов» примет «Кронштадтский бал»
15:20
Арт-объект «Шерстяной Петербург» покажут в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
15:09
В Ленобласти «КАМАЗ» с лопнувшим колесом вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой
14:46
Разводки Ладожского и Лодейнопольского мостов на федеральной трассе Р-21 «Кола» перенесли по погодным условиям
11:25
В Ленобласти задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
10:53
В Сосновом Бору задержан подозреваемый в избиении
10:48
В Приморском районе задержан мужчина ударивший ножом прохожего
10:33
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей
23:07
Дракслер – в «Зените»! То есть, Дракслар, а центровой Ройс Хэмм покинул петербургский клуб
21:48
На автодороге Санкт-Петербург — Ручьи пьяный автодебошир был задержан росгвардейцами
19:21
В 7-м туре шахматной Высшей лиги в Новокузнецке победы одержали Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод, а Анна Шухман выиграла у рейтингового лидера
16:35
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после ничьей в 7-м туре на пол-очка отстаёт от тройки лидеров Высшей лиги, а Сергей Лобанов отыгрался на Лее Гарифуллиной
11:51
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус» и яхты «Спрей»
11:44
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
11:41
В Приморском районе задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Марина Кузнецова заняла 14-е место в женской шахматной Высшей лиге, завершившейся в Новокузнецке, Анастасия Боднарук – 16-я, Татьяна Гетьман – 17-я, а победила Екатерина Гольцева

Марина Кузнецова заняла 14-е место в женской шахматной Высшей лиге, завершившейся в Новокузнецке, Анастасия Боднарук – 16-я, Татьяна Гетьман – 17-я, а победила Екатерина Гольцева

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Отрыв Гольцевой был столь велик, что с первого места её не сместило даже поражение белыми в 9-м туре.

«Питерец.ру» хотел бы поздравить представительниц города на Неве или Ленобласти с высокими местами в завершившемся первенстве Высшей лиги, но героинями новокузнецкого турнира стали другие шахматистки.

Нижегородка Екатерина Гольцева создала себе столь мощный задел по ходу турнира, что проиграла сегодня белыми, но сохранила первое место. Второй сенсационно финишировала юная Анна Шухман из Оренбургской области, набравшая те же 6,5 очков, что и Гольцева. Третьей стала Ольга Матвеева из Пермского края, ещё две путёвки в Суперфинал, который пройдёт в городе Пушкин, завоевали Мария Якимова из Татарстана и Баира Кованова из Саратовской области.

Значительное влияние на итоговое распределение мест оказала победа Якимовой над одним из рейтинг-фаворитов чемпионата – Алиной Бивол из Москвы. Бивол в итоге заняла 6-е место а первый номер рейтинга Ольга Баделько (2388 пункта) – 8-е.

Марина Кузнецова (на фото) провела очень достойный турнир: 3 победы, 3 ничьи и поражения от Бивол и Баделько. В итоге Кузнецова, Анастасия Боднарук и Татьяна Гетьман набрали по 5 очков. Евгения Овод – 4,5 очка и 21-е место. Дарья Хохлова из Ленобласти проиграла белыми Зарине Шафигуллиной и довольствовалась 25-м местом (4 очка).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-07-2023, 19:21
В 7-м туре шахматной Высшей лиги в Новокузнецке победы одержали Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод, а Анна Шухман выиграла у рейтингового лидера
1-07-2023, 16:51
В 5-м туре женской шахматной Высшей лиги Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова проиграли
26-06-2023, 21:46
Петербургские шахматные сражения в Новокузнецке: Анастасия Боднарук победила Дарью Хохлову в 1-м туре Высшей лиги и другие результаты дня
27-06-2023, 18:47
Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области
Вчера, 16:49
Петербургские шахматистки Евгения Овод, Татьяна Гетьман и Марина Кузнецова набрали по 4,5 очка за 8 туров Высшей лиги, отставание от лидирующей Гольцевой – 2 очка
28-06-2023, 17:50
Петербургские женские шахматные разборки в Новокузнецке продолжаются – Анастасия Боднарук обыграла Татьяну Гетьман, а единоличным лидером по итогам 3-го тура стала нижегородка Гольцева

Происшествия на дорогах

0
140
Вчера, 15:09
В Ленобласти «КАМАЗ» с лопнувшим колесом вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой
0
206
1-07-2023, 11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
0
230
1-07-2023, 11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
0
196
1-07-2023, 11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
Наверх