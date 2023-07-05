Марина Кузнецова заняла 14-е место в женской шахматной Высшей лиге, завершившейся в Новокузнецке, Анастасия Боднарук – 16-я, Татьяна Гетьман – 17-я, а победила Екатерина Гольцева

«Питерец.ру» хотел бы поздравить представительниц города на Неве или Ленобласти с высокими местами в завершившемся первенстве Высшей лиги, но героинями новокузнецкого турнира стали другие шахматистки.

Нижегородка Екатерина Гольцева создала себе столь мощный задел по ходу турнира, что проиграла сегодня белыми, но сохранила первое место. Второй сенсационно финишировала юная Анна Шухман из Оренбургской области, набравшая те же 6,5 очков, что и Гольцева. Третьей стала Ольга Матвеева из Пермского края, ещё две путёвки в Суперфинал, который пройдёт в городе Пушкин , завоевали Мария Якимова из Татарстана и Баира Кованова из Саратовской области.

Значительное влияние на итоговое распределение мест оказала победа Якимовой над одним из рейтинг-фаворитов чемпионата – Алиной Бивол из Москвы. Бивол в итоге заняла 6-е место а первый номер рейтинга Ольга Баделько (2388 пункта) – 8-е.

Марина Кузнецова (на фото) провела очень достойный турнир: 3 победы, 3 ничьи и поражения от Бивол и Баделько. В итоге Кузнецова, Анастасия Боднарук и Татьяна Гетьман набрали по 5 очков. Евгения Овод – 4,5 очка и 21-е место. Дарья Хохлова из Ленобласти проиграла белыми Зарине Шафигуллиной и довольствовалась 25-м местом (4 очка).