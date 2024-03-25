Ольга Карманова смогла не проиграть Марине Кузнецовой и стала чемпионкой Санкт-Петербурга по шахматам – 2024

«Питерец.ру» не забыл, что прошлогодний женский чемпионат Северной столицы по шахматам выиграла Татьяна Гетьман. В 2023 году Гетьман уверенно прошла турнирную дистанцию городского первенства, набрав 7 очков и уверенно отобравшись в Высшую лигу (другое дело, что в Новокузнецке тогда ни одна из петербургских шахматисток лавров не снискала).

На этот раз Гетьман не удалась победная серия в четыре партии подряд, которую Татьяна продемонстрировала на первенстве города в прошлом году. Сыграв в заключительном туре вничью с Алёной Гармаш, Гетьман набрала 6 очков и по дополнительным показателям заняла лишь пятое место. Выиграй Гетьман у Гармаш – и у Татьяны было бы чистое второе место сразу вслед за Ольгой Кармановой (к тому же Гетьман получила бы путёвку в Высшую лигу). По 6 очков набрали четыре шахматистки, в итоге коэффициент поставил на второе место Гармаш, а на третье – Марину Кузнецову, Виктория Черняк оказалась четвёртой.

Чемпионкой Санкт-Петербурга стала Карманова, сыгравшая в 9-м туре вничью с Кузнецовой: возможно, обе эти шахматистки всё просчитали ещё до начала заключительного тура, и ничья устраивала обеих. Шахматная стримерша Дарья Юрасова выиграла в 9-м туре, но слишком много упустила ранее.