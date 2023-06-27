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Питерец.ру » Спорт » Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области

Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Петербурженка Татьяна Гетьман выдержала сегодня натиск шахматистки, изображённой на фото и добилась ничьей.

Раз ФШР не торопится подробно освещать начавшийся вчера в Новокузнецке чемпионат России в Высшей лиге (есть ещё Суперфинал), значит это сделает «Питерец.ру». Причина проста: в Новокузнецк отправилось значительное количество представительниц города и Ленобласти.

Евгений Овод является седьмой по силе рейтинга среди участниц турнира, и во 2-м туре Овод смогла победить Диану Файзутдинову из Архангельской области. Международный мастер среди мужчин Анастасия Боднарук не смогла выиграть второй раз подряд, довольствовавшись ничьей с уступающей ей по рейтингу около 170 пунктов Анастасией Грицаевой.

А вот петербурженка Дарья Юрасова пока бьётся в стиле «компромисс не для нас» (цитата из творчества рок-группы «Алиса»). Получив «баранку» на старте от Дарьи Войт, Юрасова собралась и выиграла у Амины Абакаровой из Дагестана. Шахматная путешественница Дарья Хохлова, на этом турнире представляющая Ленобласть, очутилась на дне таблицы после поражения в 1-м туре от Бондарук. Хохлова сегодня сыграла вничью с более слабой по рейтингу Ладой Фроловой (Свердловская область).

Лидируют по итогам тура две шахматистки – нижегородка Екатерина Гольцева и сенсационная Алёна Волчкова с рейтингом в 1824, у обеих – по 2 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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