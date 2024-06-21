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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Марина Кузнецова заняла четвёртое место на юношеском первенстве Азии в Алма-Ате, которое выиграла Анна Шухман

Петербургская шахматистка Марина Кузнецова заняла четвёртое место на юношеском первенстве Азии в Алма-Ате, которое выиграла Анна Шухман

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Ещё одна петербурженка Ульяна Дудкина выиграла блиц в категории до 14 лет.

«Питерец.ру» не удивлён победе Анны Шухман, чей рейтинг ФИДЕ приближается к 2300 пунктам ЭЛО, в юношенском первенстве Азии, завершившемся в Алма-Ате. В категории до 18 лет Шухман была рейтинг-фаворитом, турнирную дистанцию прошла уверенно, набрав 7,5 очков из 9. Единственное поражение победительнице нанесла петербурженка Марина Кузнецова в 8-м туре.

Кузнецова, имеющая то же звание WFM, что и Шухман, стартовала в Алма-Ате плохо: после ничьей в 1-м туре со слабой по рейтингу представительницей Таиланда беспощадная швейцарка вывела российскую шахматистку на очень сильную соперницу – WFM Амину Каирбекову. Кузнецов чёрными проиграла Каирбековой, но не расклеилась, выдав впечатляющую серию из шести побед подряд, включая выигранную партию белыми у Шухман.

Но спорт есть спорт: в заключительном туре Кузнецова проиграла чёрными ещё одной россиянке – WFM Галине Михеевой. По итогам 9 туров Кузнецова набрала 6,5 очков, но отстала от Михеевой по коэффициенту, заняв итоговое четвёртое место. Михеева получила бронзу первенства Азии, Каирбекова – серебро, Шухман – золото.

В других возрастных категориях победителями стали россияне Алиса Генриэтта Юнкер, Мария Власова и Олеся Власова (уточнение: они – не родственницы!).

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