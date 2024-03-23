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Питерец.ру » Спорт » Татьяна Гетьман, Дарья Юрасова и Марина Кузнецова выиграли свои партии в 7-м туре чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам и приблизились к лидерам

Татьяна Гетьман, Дарья Юрасова и Марина Кузнецова выиграли свои партии в 7-м туре чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам и приблизились к лидерам

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34
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В женском чемпионате города по шахматам после 7-го тура лидируют Алёна Гармаш и Ольга Карманова, набравшие по 5,5 очков.

«Питерец.ру» не устаёт подчёркивать разницу между скучными рациональными мужскими шахматами и иррациональными женскими. Вот и в 7-м туре женского чемпионата Санкт-Петербурга было зафиксировано лишь две ничьи, а прочие десять партий завершились результативно. Алёна Гармаш не смогла победить Юлию Панкову, и теперь в турнире лидирует дуэт в составе Гармаш и Ольги Кармановой. Бескомпромиссная Карманова (всего одна ничья, и то – в стартовом туре) обыграла Викторию Черняк и догнала Гармаш – у обеих шахматисток теперь по 5,5 очков из 7. Можно было бы предположить, что именно Гармаш или Карманова, опережающие ближайших преследовательниц на очко, и выиграют чемпионат города, если бы не всем известная непредсказуемость женских шахмат.

Дуэт лидеров преследует набравшие по 4,5 очка Дарья Юрасова, Марина Кузнецова, Татьяна Гетьман, Панкова и Черняк. В этом туре участницы Высшей лиги в Новокузнецке в прошлом году Юрасова, Кузнецова и Гетьман свои партии выиграли. Юрасова оказалась сильнее Анны Цхададзе, Кузнецова одолела Ярославу Васильцову, а Гетьман переиграла Ульяну Дудкину.

По воле швейцарской системы в 8-м туре Гармаш сыграет с Кузнецовой, Карманова – с Юрасовой, а Гетьман чёрными – с Маргаритой Костыговой.

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