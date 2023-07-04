Петербургские шахматистки Евгения Овод, Татьяна Гетьман и Марина Кузнецова набрали по 4,5 очка за 8 туров Высшей лиги, отставание от лидирующей Гольцевой – 2 очка

«Питерец.ру» надеялся, что хоть кто-нибудь из представительного десанта петербургских участниц будет претендовать на что-то серьёзное в Высшей лиге перед заключительным туров, но этого не случилось. Уже завершились все 21 партия этого тура, лидер прежний — нижегородка Екатерина Гольцева (6,5 очков). По-прежнему на пол-очка отстаёт от неё Алина Бивол.

В этом туре лидеры турнира предпочли сыграть вничью, а вот на дне таблицы шла бескомпромиссная рубка. Лишь Зарина Шафигуллина (на фото) быстро сделала ничью с Яной Жаповой — всего 15 ходов. А вот обладатель третьего рейтинга чемпионата Анастасия Боднарук (2356) сдалась Александре Горячкиной Димитровой лишь на 80-м ходу. Уже третью партию подряд проиграла ещё одна петербурженка — бескомпромиссная Дарья Юрасова (3 победы и 5 поражений).

Ещё три петербургские шахматистки находятся теперь в числе набравших по 4,5 очка — это сыгравшие между собой вничью Евгения Овод и Татьяна Гетьман, а также обыгравшая чёрными Екатерину Борисову Марина Кузнецова. До 87-го хода сражались сегодня между собой Екатерина Шестакова и международный мастер Екатерина Ковалевская, итог — пат.

Впереди — 9-й тур, по итогам которого определится победитель женской Высшей лиги.