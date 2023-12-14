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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Свидлер, Матлаков, Шиманов, Ветохин, Боднарук, Гетьман и Овод поедут в Самарканд на чемпионат мира по быстрым шахматам

Петербургские шахматисты Свидлер, Матлаков, Шиманов, Ветохин, Боднарук, Гетьман и Овод поедут в Самарканд на чемпионат мира по быстрым шахматам

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Лея Гарифуллина (на фото) и обладательница Кубка мира Александра Горячкина тоже попали в число участников, россиян среди них довольно много.

«Питерец.ру» не забывает и про шахматы, тем более, что скоро – мировое первенство по блицу в Самарканде. Важное обстоятельство: на официальном сайте чемпионата мира по блицу и рапиду российские участники и участницы по-прежнему обозначены под аббревиатурой «ФИДЕ»: такова уж практика международной шахматной федерации.

Шахматный Санкт-Петербург в Самарканде представит внушительная делегация во главе с Петром Свидлером (рейтинг в рапиде – 2737, в блице – 2689) и Анастасией Боднарук (рапид – 2265, блиц – 2260). Другими представителям города на Неве в мужском турнире станут много всего выигравший в последнее время Максим Матлаков, а также популярный шахматный стример Александр Шиманов и юный Савва Ветохин. Среди других приглашённых в Узбекистан российских шахматистов – претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий и действующий чемпион страны Владислав Артемьев, убедительно победивший в Суперфинале в Царском Селе. Поедут в Самарканд и Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Павел Понкратов, Володар Мурзин, Клементий Сычёв и Вадим Звягинцев. Рейтинг-фаворитом будет экс-чемпион мира Магнус Карлсен, чей рейтинг в блиц близок к отметке в 2900 пунктов.

В женском турнире сыграют петербурженки Татьяна Гетьман и Евгения Овод.



Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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