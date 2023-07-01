ента новостей

17:15
Володар Мурзин обыграл петербуржца Сергея Лобанова и стал единоличным лидером и другие результаты 5-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке
16:51
В 5-м туре шахматной Высшей лиги лишь Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова сегодня проиграли
14:35
В Колпино задержали водителя, сбившего на "Мазде" двоих и скрывшегося с места смертельного ДТП
14:28
Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют в обоих направлениях
11:55
Почти 900 студентов Санкт-Петербурга получили новую рабочую профессию
11:51
В Ленобласти отметили 92-ю годовщину 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
11:36
В Колпино автомобиль «Мазда-3» сбил двоих пешеходов и скрылся. Один из пострадавших погиб
11:30
В Красногвардейском районе иномарка сбила 3-летнего мальчика
11:26
В Лисьем Носе в ДТП пострадали подростки на мотороллере
11:19
В Приморском районе задержан аферист, обманувший пенсионерку
11:17
В Петербурге полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого лихача
22:54
Дмитрий Ваш – теперь наш: белорусский связующий вслед за диагональным сборной России Назаром Литвиненко перешёл в волейбольный клуб «Динамо-ЛО»
15:38
В «Охта Парке» проходят дни здоровья для детей-сирот
15:35
В Петербурге открыли памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину
15:28
Петербургская флейтистка Софья Виланд стала победительницей конкурса имени П. И. Чайковского, а виолончелист Иван Сендецкий получил 4-ю премию
14:00
Концерт Just Ensemble и Студии Авангардной Музыки
13:54
Шоу корейских барабанщиков в «Колизее»
13:26
«Зенит» рассчитался с «Коринтиансом» за бразильского таланта Педро Дос Сантоса и подтвердил переход Александра Коваленко
13:05
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
11:18
В Петербурге задержали задержали подозреваемого в квартирной краже
11:12
В Петербурге задержали подозреваемого в очередном мошенничестве в отношении пенсионерки
11:08
В Московском районе задержали стрелявшего по прохожим из пистолета
11:00
В Петербурге мошенники выманили у супругов-пенсионеров более 4,2 млн рублей
10:55
В Петербурге профессор одного из вузов перевел мошенникам более 2,3 млн рублей
10:48
В центре Петербурга задержали налетчиков на штрафстоянку
10:37
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Спрей»
10:35
Женщине ампутировали ногу после того, как она застряла в движущейся дорожке тайского аэропорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 5-м туре шахматной Высшей лиги лишь Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова сегодня проиграли

В 5-м туре шахматной Высшей лиги лишь Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова сегодня проиграли

0
9
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Зарина Шафигуллина (на фото) сегодня проиграла эндшпиль «слон против коня».

«Питерец.ру» огорчён итогами сегодняшнего игрового дня продолжающейся в Новокузнецке женской Высшей лиги. Порадовала только Дарья Юрасова, играющая на этом турнире без ничьих: сегодня обладательница рейтинга ФИДЕ в 2081 чёрными обыграла недавнего лидера – Алёну Волчкову. Теперь Юрасова и сыгравшая в 5-м туре вничью Евгения Овод входят в число восьми шахматисток, набравших по 3 очка (10–18 места).

Особенно обидно должно быть Татьяне Гетьман, которая имела хорошую позицию, но постепенно ситуация на доске уравнялась. Итог – Гетьман сдалась сдалась на 74-м ходу, а победу отпраздновала Лада Фролова (Свердловская область). «Поплыла» и лучшая по рейтингу среди представительниц Санкт-Петебурга и Ленобласти Анастасия Боднарук (2356), проигравшая две партии подряд.

Дарья Хохлова попыталась в стиле Филидора выиграть благодаря активной пешечной игре, но проиграла Марии Якимовой: это поражение стало для единственной представительницы Ленобласти в Новокузнецке вторым после фиаско на старте. Марина Кузнецова просто уступила более сильной сопернице.

Дуэт лидеров после 5-го тура – это набравшие по 4,5 очка Екатерина Гольцева и Баира Кованова. Сегодня Гольцева победила Дарью Войт, а Кованова выиграла у Анны Шухман.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-06-2023, 20:15
Марина Кузнецова лучше других петербургских шахматистов выступает в Новокузнецке, набрав 3 очка за 4 тура, а Дарья Юрасова обходится без ничьих
27-06-2023, 18:47
Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области
28-06-2023, 17:50
Петербургские женские шахматные разборки в Новокузнецке продолжаются – Анастасия Боднарук обыграла Татьяну Гетьман, а единоличным лидером по итогам 3-го тура стала нижегородка Гольцева
22-06-2023, 00:46
Шахматистки Боднарук, Овод, Гетьман, Хохлова, Юрасова и Кузнецова примут участие в Высшей лиге чемпионата России в Новокузнецке
26-06-2023, 21:46
Петербургские шахматные сражения в Новокузнецке: Анастасия Боднарук победила Дарью Хохлову в 1-м туре Высшей лиги и другие результаты дня
28-06-2023, 22:56
Петербуржец Сергей Лобанов по итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги вошёл в шестёрку лидеров, а вот его земляк Алексей Гоганов сдался под сокрушительной атакой Володара Мурзина

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:48
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Прострадала пассажирка и её полугодовалый сын
0
69
Сегодня, 11:44
В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку
0
74
Сегодня, 11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
0
73
Сегодня, 11:36
В Колпино автомобиль «Мазда-3» сбил двоих пешеходов и скрылся. Один из пострадавших погиб
Наверх