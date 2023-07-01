В 5-м туре шахматной Высшей лиги лишь Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова сегодня проиграли

«Питерец.ру» огорчён итогами сегодняшнего игрового дня продолжающейся в Новокузнецке женской Высшей лиги. Порадовала только Дарья Юрасова, играющая на этом турнире без ничьих: сегодня обладательница рейтинга ФИДЕ в 2081 чёрными обыграла недавнего лидера – Алёну Волчкову. Теперь Юрасова и сыгравшая в 5-м туре вничью Евгения Овод входят в число восьми шахматисток, набравших по 3 очка (10–18 места).

Особенно обидно должно быть Татьяне Гетьман, которая имела хорошую позицию, но постепенно ситуация на доске уравнялась. Итог – Гетьман сдалась сдалась на 74-м ходу, а победу отпраздновала Лада Фролова (Свердловская область). «Поплыла» и лучшая по рейтингу среди представительниц Санкт-Петебурга и Ленобласти Анастасия Боднарук (2356), проигравшая две партии подряд.

Дарья Хохлова попыталась в стиле Филидора выиграть благодаря активной пешечной игре, но проиграла Марии Якимовой: это поражение стало для единственной представительницы Ленобласти в Новокузнецке вторым после фиаско на старте. Марина Кузнецова просто уступила более сильной сопернице.

Дуэт лидеров после 5-го тура – это набравшие по 4,5 очка Екатерина Гольцева и Баира Кованова. Сегодня Гольцева победила Дарью Войт, а Кованова выиграла у Анны Шухман.