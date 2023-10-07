В Суперфиналах чемпионата России по шахматам Владислав Артемьев и Ольга Баделько одержали свои пятые победы подряд

«Питерец.ру» впечатлён серией побед, которую показали в мужском и женском шахматных Суперфиналах, продолжающихся в Царском Селе, Владислав Артемьев и Ольга Баделько. Закономерно, что оба они – наверху турнирной таблицы. Артемьев (5,5 очков) в 6-м туре победил Володара Мурзина, у которого 2 очка после четырёх ничьих. Баделько (5 очков) стала новым лидером женского Суперфинала, выиграв важнейшую в турнирном плане партию у Баиры Ковановой.

Евгений Наер в 6-м туре разошёлся миром с единственным представителем Санкт-Петербурга в мужском турнире Максимом Матлаковым. Это привело к тому, что москвича Наера по дополнительным показателям обогнала Александра Горячкина (ЯНАО). Обладательница Кубка мира смогла справиться с Артёмом Тимофеевым, и теперь у Горячкиной и Наера – по 4 очка. Огорчённый таким результатом в этом туре Тимофеев в следующем раунде сыграет белыми с лидером Артемьевым.

Бескомпромиссность женского Суперфинала достигла апогея – ни одной ничьей! Теряет позиции недавний лидер Лея Гарифуллина (4,5 очка), проигравшая белыми опытной Марине Корневой (3,5 очка). Одержали победы в 6-м туре Полина Шувалова, Валентина Гунина, Екатерина Гольцева и Ольга Матвеева. Алина Бивол проиграла третью партию подряд.