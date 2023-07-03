В 7-м туре шахматной Высшей лиги в Новокузнецке победы одержали Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод, а Анна Шухман выиграла у рейтингового лидера

Очередной тур новокузнецкой Высшей лиги получился довольно миролюбивым – 8 ничьих (представляющая на чемпионате России Санкт-Петербург Марина Кузнецова заключила мир с Зариной Шафигуллиной). Лидер прежний – это нижегородка Екатерина Гольцева, белыми сыгравшая вничью с Марией Якимовой. Теперь у Гольцевой – 6 очков за 2 тура до финиша, второй идёт Алина Бивол (5,5 очка).

Петербурженки Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод сегодня выиграли свои парии, у всех них теперь – по 4 очка. Овод очень долго пыталась реализовать лишнюю чёрную пешку в ладейном эндшпиле в партии с Дарьей Хохловой из Ленинградской области, и на 70-м ходу белые сдались. «Питерец.ру» уже знает, что в следующем туре Овод сыграет с Гетьман белыми, и победитель этой партии получит шансы прорваться в итоговую пятёрку.

Наиболее резонансной партией тура можно назвать победу юной Анны Шухман из Оренбургской области над рейтинговым лидером Высшей лиги – 2023 Ольгой Баделько. Сменившая ранее белорусское гражданство на российское Баделько решила в партии с Шухман обойтись без рокировки и попала под атаку белых. Эта победа позволила Шухман, играющей на турнире без ничьих, набрать 5 очков (столько же – у Якимовой и Ковановой).