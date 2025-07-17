На начавшемся шахматном турнире «Moscow Open» петербургские шахматистки Мария Якимова и Татьяна Гетьман набрали 2 очка из 2, у Ольги Кармановой – 1,5 очка

Рейтинг ФИДЕ петербургской шахматистки Ольги Кармановой (на фото) на момент начала очередного «Moscow Open» составляет 2323 пункта – это четвёртый показатель в стартовом рейтинг-листе. В тройку обладательниц наивысшего рейтинга на начавшемся во Дворце Ирины Винер многолюдного «опена» входят москвички Алина Бивол и Дарья Войт, а также Екатерина Гольцева из Нижнего Новгорода. В первую десятку «Moscow Open» попали ещё две петербурженки – Мария Якимова (7-е место) и Татьяна Гетьман (10-е место). Принимает участие в московском турнире и сенсационно попавшая в Суперфинал чемпионата России Яна Жапова из Забайкальского края.

«Питерец.ру» ожидал, что победившая в стартовом туре Марию Махно Карманова сможет выиграть и вторую партию игрового дня. Но WCM Мария Долинская сумела добиться ничьей, поэтому WIM Карманова набрала только 1,5 очка и делит с той же Долинской 15-16 места. Якимова и Гетьман выиграли обе партии: первая справилась с Алиной Макаренко и Анной Васильевой, вторая вынудила капитулировать сначала Эвиту Черепанову, затем – Олесю Фёдорову.

Помимо Якимовой и Гетьман по 2 очка набрали Бивол, Войт, Гольцева, Жапова и совсем недавно вылетевшая с Кубка мира в Батуми вице-чемпионка России Дарья Чарочкина.







