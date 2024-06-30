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Питерец.ру » Спорт » Дарья Войт одержала четвёртую победу подряд и лидирует в Высшей лиге чемпионата России, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова занимает пятое место после ничьей с Анной Журовой

Дарья Войт одержала четвёртую победу подряд и лидирует в Высшей лиге чемпионата России, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова занимает пятое место после ничьей с Анной Журовой

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Евгения Овод расположилась на шестом месте, Анастасия Боднарук делит 11–12 места с Марией Якимовой.

В прошлом году «Питерец.ру» подробно освещал шахматную Высшую лигу в Новокузнецке: в женском турнире тогда сразу вырвалась вперёд нижегородка Екатерина Гольцева. Но Дарья Войт набрала 4 очка из 4 возможных (у Гольцевой в 2023 было 3,5 из 4 после ничьей с Алиной Бивол). Излишне говорить о том, что Войт уверенно лидирует в Высшей лиге, на очко опережая квартет шахматисток в составе Яны Жаповой, Дарьи Чарочкиной, Анны Журовой и Ольги Кармановой.

Чемпионка города на Неве Карманова в этом туре разошлась миром с Журовой и теперь сыграет чёрными с Чарочкиной, чей рейтинг ФИДЕ выше почти на 100 пунктов ЭЛО. Ещё 12 шахматисток набрали по 2,5 очка и находятся в турнирной таблице на местах с 6-го по 17-е. Среди них – две петербурженки: Евгения Овод сыграла вничью с Ольгой Матвеевой из Перми, а Анастасия Боднарук чёрными обыграла Олесю Сердитых из Краснодарского края.

А вот турнирные дела участниц недавнего юниорского первенства Марины Кузнецовой и Анны Шухман обстоят пока не лучшим образом. Петербурженка Кузнецова (1,5 очка) после поражения от Марии Якимовой из Татарстана сползла на 27-е место. Анна Шухман, представляющая Оренбургскую область, проиграла ленинградке Марии Комягиной и занимает 30-е место.


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