ента новостей

00:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после 5-го тура «Moscow Open – 2024» набрала 4,5 очка и входит в тройку лидеров, но впереди – партия с чемпионкой Высшей лиги Дарьей Войт
23:00
Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова
17:33
На бульваре Новаторов пьяный водитель бросился на сотрудников ГАИ с топором
17:23
На Полюстровском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
14:11
Выставка «Нет повода унывать»
12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
10:45
В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего
10:32
На проспекте Ударников парню выстрелили в ногу из пневматики
09:38
Доля высокоэкологичного транспорта вырастет до 50%
09:16
Раз рыбачишь, соблюдай закон
02:15
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым
01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
23:55
Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»
22:00
Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах»
19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
18:23
Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Левин пока не проигрывают на шахматном турнире «Минск – 2024», посвящённом столетию Бронштейна
17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
14:55
На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики
14:43
В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств
12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
11:52
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:24
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:18
Закрывается трамвайное движение по Садовой улице
09:38
Самозанятых стало более 700 тысяч
09:19
Очередники продолжают получать квартиры
01:24
По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей
00:57
Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали «Moscow Open – 2024», а вот Сергей Лобанов неожиданно отказался от участия в турнире
23:48
Андрей Канчельскис нормально себя чувствует после нокаута, полученного во время драки в спорт-баре
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после 5-го тура «Moscow Open – 2024» набрала 4,5 очка и входит в тройку лидеров, но впереди – партия с чемпионкой Высшей лиги Дарьей Войт

Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после 5-го тура «Moscow Open – 2024» набрала 4,5 очка и входит в тройку лидеров, но впереди – партия с чемпионкой Высшей лиги Дарьей Войт

0
13
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
open.moscowchess.org
В 4-м туре Гетьман (на фото) победила Викторию Кобозеву, а в 5-м устояла против Екатерины Гольцевой.

«Питерец.ру» считает текущее нахождение Татьяны Гетьман на третьем месте в таблице «Moscow Open» очень успешным выступлением. Ведь в стартовом рейтинг-листе столичного турнира Гетьман (рейтинг ФИДЕ – 2158) делила 8–9 строчки с Маргаритой Потаповой, позади Марины Корневой (2371), Екатерины Гольцевой (2356), Дарьи Войт (2329), Баиры Ковановой (2316), Маргариты Лысенко (2275), Екатерины Борисовой (2209) и Екатерины Смирновой (2177).

В 4-м и 5-м турах, состоявшимся в четверг, Гетьман набрала 1,5 очка после выигрыша в партии с Викторией Кобозевой из Москвы ничьей с нижегородкой Гольцевой. По итогам 5-го тура сформировалось лидирующее трио в составе Войт, Марии Бруяцкой из Ивановской области и Гетьман – у всех по 4,5 очка. Восемь участниц турнира набрали по 4 очка, в том числе – Гольцева, Лысенко, Борисова и Смирнова. Несколько неожиданно на десятое место взобралась Доминика Ивашенцева из Москвы, родившаяся в 2011 году, которая в 4-м туре победила петербурженку Ярославу Васильцову.

А вот действующая чемпионка России Кованова в 5-м туре потерпела фиаско в поединке с Бруяцкой и отстала от группы лидеров: у Ковановой – 3,5 очка и только 15-е место. Те же 3,5 очка набрали Потапова, Алёна Волчкова и Алиса Генриэтта Юнкер.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
29-06-2023, 20:15
Марина Кузнецова лучше других петербургских шахматистов выступает в Новокузнецке, набрав 3 очка за 4 тура, а Дарья Юрасова обходится без ничьих
20-07-2023, 03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
20-07-2023, 20:22
В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт
4-07-2023, 16:49
Петербургские шахматистки Евгения Овод, Татьяна Гетьман и Марина Кузнецова набрали по 4,5 очка за 8 туров Высшей лиги, отставание от лидирующей Гольцевой – 2 очка
17-07-2024, 01:24
По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей

Происшествия на дорогах

0
74
Вчера, 17:23
На Полюстровском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
0
158
Вчера, 12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
0
99
Вчера, 11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
0
219
17-07-2024, 19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
Наверх