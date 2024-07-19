Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после 5-го тура «Moscow Open – 2024» набрала 4,5 очка и входит в тройку лидеров, но впереди – партия с чемпионкой Высшей лиги Дарьей Войт

«Питерец.ру» считает текущее нахождение Татьяны Гетьман на третьем месте в таблице «Moscow Open» очень успешным выступлением. Ведь в стартовом рейтинг-листе столичного турнира Гетьман (рейтинг ФИДЕ – 2158) делила 8–9 строчки с Маргаритой Потаповой, позади Марины Корневой (2371), Екатерины Гольцевой (2356), Дарьи Войт (2329), Баиры Ковановой (2316), Маргариты Лысенко (2275), Екатерины Борисовой (2209) и Екатерины Смирновой (2177).

В 4-м и 5-м турах, состоявшимся в четверг, Гетьман набрала 1,5 очка после выигрыша в партии с Викторией Кобозевой из Москвы ничьей с нижегородкой Гольцевой. По итогам 5-го тура сформировалось лидирующее трио в составе Войт, Марии Бруяцкой из Ивановской области и Гетьман – у всех по 4,5 очка. Восемь участниц турнира набрали по 4 очка, в том числе – Гольцева, Лысенко, Борисова и Смирнова. Несколько неожиданно на десятое место взобралась Доминика Ивашенцева из Москвы, родившаяся в 2011 году, которая в 4-м туре победила петербурженку Ярославу Васильцову.

А вот действующая чемпионка России Кованова в 5-м туре потерпела фиаско в поединке с Бруяцкой и отстала от группы лидеров: у Ковановой – 3,5 очка и только 15-е место. Те же 3,5 очка набрали Потапова, Алёна Волчкова и Алиса Генриэтта Юнкер.







