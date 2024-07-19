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Питерец.ру » Спорт » Петербурженка Татьяна Гетьман вместе с Марией Бруяцкой из Ивановской области лидируют на шахматном турнире «Moscow Open – 2024», набрав по 6 из 7

Петербурженка Татьяна Гетьман вместе с Марией Бруяцкой из Ивановской области лидируют на шахматном турнире «Moscow Open – 2024», набрав по 6 из 7

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
open.moscowchess.org
В 8-м туре возглавляющие турнирную таблицу шахматистки встретятся между собой, белые – у Бруяцкой.

«Питерец.ру» снова отмечает уверенную игру WFM Татьяны Гетьман на столичном турнире «Moscow Open». После завершения 7-го тура 21-летняя Гетьман набрала 6 очков и делит первое место с Марией Бруяцкой, отставая по дополнительным показателям. В 6-м туре Гетьман свела вничью партию с победительницей Высшей лиги – 2024 Дарьей Войт из Москвы, а в 7-м туре одолела подмосквичку Екатерину Смирнову из Московской области. Конкурентка Бруяцкая набрала те же 1,5 очка: победа над Екатериной Борисовой (Москва) и ничья с Войт.

По 5,5 очков набрали пять шахматистов, которых коэффициент расставил в следующем порядке: Екатерина Гольцева (Нижегородская область), Баира Кованова (Саратовская область), Диана Хафизова (Москва), Маргарита Лысенко (Московская область). От исхода партии следующего тура Кованова – Войт будет зависеть очень много: победа позволит любой из них претендовать на победу в турнире, а вот в случае ничейного исхода этой партии прекрасные шансы выиграть «Moscow Open» получит победительница противостояния между Бруяцкой и Гетьман.

Петербурженка Дарья Юрасова из-за плохого коэффициента занимает 25-е место, набрав 4,5 очка. Четвёртую победу подряд одержала в 7-м туре Марина Корнева (5 очков и 15-е место).

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