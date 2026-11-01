«Истинная ценность жизни». Выставка Галлинды Траоре в арт-резиденции Соловьевых «Дом Ангелов»

В арт-резиденции Соловьевых «Дом Ангелов» откроется выставка Галлинды Траоре «Истинная ценность жизни»

В экспозиции будут представлены живописные работы о внутреннем мире человека, поиске опоры и энергии, которая помогает преодолевать перемены. Художница соединяет символизм, биоморфную абстракцию и орнаментальные мотивы. Фигуры в её картинах словно возникают из ритмичного потока цвета и линий.

Выставка станет поводом представить авторский стиль Галлинды Траоре, который называется «Биовижн» (Biovision). В его основу художница помещает философию Квантовизма. Эта художественная система сложилась в результате многолетнего поиска и экспериментов с различными техниками.

«Каждый художник ищет свой язык. Я много лет работала в самых разных техниках, выбирая в каждой то, что мне особенно близко, и постепенно сплетала эти частицы в нечто новое. Так родился «Биовижн» − мой авторский стиль, об основании которого я хочу заявить сегодня», − рассказывает Галлинда Траоре.

Зритель увидит произведения «Неосознанное», «Высшее Я», «Огненная Душа», «Осознанность», «Покой», «Безмятежность» и «Солар». Их образы открыты для личного прочтения и приглашают к размышлению о связи человека с самим собой — о том, что даёт ощущение целостности и наполняет жизнь ценностью.

8-го ноября на вернисаже пройдет концерт, где выступят

Nemo - музыкант и продюсер, работающий на стыке эмбиента, экспериментальной электроники и независимой музыки.

Екатерина Кошкина - поэт, создающий миры из зыбких воспоминаний, ночных образов и невысказанных чувств.

Барабанов Гера - основатель СПб рок группы Yagerband (Ягербэнд), мультиинструменталист.

Барабанова Юля - музыкант, муза, участница рок группы Yagerband (Ягербэнд).

Даты выставки и открытия: [8.11 − 15.11 c 12:00 до 20:00]

Место: Арт-резиденция Соловьевых «Дом Ангелов», ул. Медиков, 10/1

Куратор арт-резиденции «Дом Ангелов» Алексей Владимирович Соловьев

Как добраться: на автомобиле − общая парковка по пр. Медиков и 4 мин до «Дома Ангелов»; от метро Петроградская − 10 мин пешком.

Посещение по записи +7 (931) 103-77-77

Группа в ВК: https://vk.com/domangelovspb

Телеграмм: https://t.me/domangelov

Вход со сменной обувью