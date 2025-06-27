1-й тур женской шахматной Высшей лиги в Липецке: фиаско Анастасии Боднарук в партии с Анастасией Дубниковой и победа Ольги Кармановой над Олесей Власовой

С тех пор, как «Питерец.ру» освещает шахматную Высшую лигу (по сути являющуюся полуфиналом чемпионата страны), Анастасия Боднарук участвовала и в новокузнецком, и в нижегородском турнире, но лавров не снискала и в Суперфинал отобраться не сумела. В Липецке Боднарук является рейтинг-фаворитом женского турнира, однако уже на старте петербурженку поджидал конфуз – поражение от свердловчанки Анастасии Дубниковой, да ещё и белыми фигурами. Во 2-м туре Боднарук чёрными сыграет с родившейся в 2011 году Варварой Попенковой из Ленобласти.

А вот Ольга Карманова (на фото) сумела белыми переиграть серьёзную соперницу – свою сверстницу Олесю Власову из Воронежской области. В следующем туре Кармановой будет противостоять опытная ростовская WFM Евгения Сухарева. Представляющая теперь город на Неве Мария Якимова чёрными одолела Алису Генриэтту Юнкер (Москва) и теперь петербурженка сыграет со своей тёзкой из Удмуртии Носачёвой. Добилась в 1-м туре победы и Татьяна Гетьман, перед которой капитулировала Евдокия Избекова из Якутии.

Порадовала Марина Кузнецова, не совсем удачно отыгравшая сочинский «командник» – ничья с Екатериной Гольцевой (нижегородка победила в Новокузнецке и стала второй в прошлом году).



