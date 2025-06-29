Петербургские шахматистки в 3-м туре Высшей лиги: Боднарук, Якимова и Овод свои партии выиграли, Гетьман – ничья, Карманова, Кузнецова и Шишкарёва – поражения

По итогам 3-го тура женской шахматной Высшей лиги единоличным лидером стала Анна Журова из Воронежской области, набравшая 3 очка после победы чёрными над Марией Носачёвой из Удмуртии. На пол-очка меньше Журовой набрали пять шахматисток, среди которых – москвичка Екатерина Ковалевская, победившая ростовчанку Евгению Сухареву.

«Питерец.ру» особое внимание уделяет выступлению шахматисток из Северной столицы: три из них сумели выиграть в этом туре. Бескомпромиссная WFM Мария Якимова (пока играет без ничьих!) чёрными одолела более слабую по рейтингу ФИДЕ соперницу и набрала 2 очка. Столько же – у реализовавшей сдвоенные проходные по линии «b» в партии с Олесей Власовой Анастасии Боднарук. Победившая юную Юлию Евтеенко Евгения Овод набрала 1,5 очка («полтинник» на шахматном сленге).

Надёжную ничью белыми с нижегородкой Екатериной Гольцевой сделала Татьяна Гетьман – обе соперницы набрали по 2 очка. А вот Ольгу Карманову в 3-м туре поджидало разочарование – поражение от Маргариты Потаповой из Краснодарского края, да ещё и белым цветом. Карманова сдалась на 40-м ходу и в следующем туре сразится с Лианой Цамалаидзе Цамалаидзе. Марина Кузнецова проиграла Дарье Войт и теперь сыграет с Зариной Шафигуллиной.



