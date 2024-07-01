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Питерец.ру » Спорт » После 5-го тура в женской Высшей лиге лидируют две московские шахматистки – Дарья Войт (4,5 очка) и Дарья Чарочкина (4 очка)

После 5-го тура в женской Высшей лиге лидируют две московские шахматистки – Дарья Войт (4,5 очка) и Дарья Чарочкина (4 очка)

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Нижегородка Екатерина Гольцева (на фото) победила Анну Журову.

В Нижнем Новгороде завершился 5-й тур Высшей лиги, и «Питерец.ру» подводит итоги и изучает турнирную таблицу. Выигравшая до этого четыре партии подряд москвичка Дарья Войт на этот раз смилостивилась сыграла вничью с Яной Жаповой из Забайкальского края. Эта ничья не отняла у Войт единоличного лидерства, а на второе место вышла ещё одна представительница столицы Дарья Чарочкина, победившая чемпионку Санкт-Петербурга Ольгу Карманову (у Войт – 4,5 очка, у Чарочкиной – на пол-очка меньше).

По 3,5 очка набрали пять шахматисток – Жапова, Марина Корнева, Екатерина Гольцева, Мария Якимова и Екатерина Борисова. Представляющая Санкт-Петербург Анастасия Боднарук (2,5 очка) белыми проиграла Борисовой и занимает промежуточное 18-е место. Получше обстоят дела у двух других петербурженок – набравших по 3 очка Кармановой и Евгении Овод, которая сыграла вничью с  Маргаритой Потаповой (Краснодарский край).

Анна Шухман из Оренбургской области в этом туре сумела победить Анастасию Дубникову и набрала 2,5 очка. Участница прошлогоднего Суперфинала в Царском Селе Шухман теперь делит 25–26 с нижегородкой Вероникой Шубенковой, которая в этом туре оказалась сильнее Марины Кузнецовой. У Кузнецовой – всего 1,5 очка и пятое место с конца.


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