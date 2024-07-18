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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой

Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Гетьман (на фото) в среду сначала обыграла во 2-м туре Анастасию Каузову, затем в 3-м туре справилась Еленой Панаховой.

«Питерец.ру» отмечает успешное выступление Татьяны Гетьман на продолжающемся турнире «Moscow Open – 2024». Швейцарка преподнесла Гетьман не самых сильных соперниц во втором и третьем турах (расписание турнира таково, что в день проходит сразу два тура). Сначала Гетьман чёрным цветом выиграла партию у Анастасии Каузовой (Москва), после чего уже белым цветом одолела крымчанку Елену Панахову. В копилке Гетьман – 3 очка (100 %-ный результат).

Те же 3 очка набрали ещё четыре шахматистки – нижегородка Екатерина Гольцева, москвички Диана Хафизова и Мария Бруяцкая и Виктория Кобозева из Ивановской области. По дополнительному коэффициенту лидирует Гольцева, которая в 4-м туре сыграет с Бруяцкой. Гетьман занимает второе место, а её следующей соперницей станет Кобозева.

Удачно выступает на «Moscow Open – 2024» юная петербурженка Маргарита Костыгова, победившая во 2-м туре серьёзную соперницу – москвичку Екатерину Борисову. Поражение от Кобозевой в этом туре отбросило набравшую 2 очка Костыгову на промежуточное 16-е место. Те же 2 очка набрала занимающая 30-е место Дарья Юрасова. А вот у Даяны Насыбуллиной день на «Moscow Open» не задался: поражения от чемпионки России Баиры Ковановой из Саратова и Алины Макаренко (Москва).

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