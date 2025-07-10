ента новостей

19:49
На женском Кубке мира по шахматам в Батуми вышли в 1/16 финала россиянки Гунина, Шувалова и Шухман, а Горячкина и Лагно сыграют тай-брейки
17:46
В Мариинском дворце наградили почтовых служащих
12:36
Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о регулировании платформенной экономики
12:34
На КАД между развязками с Таллиннским и Московским шоссе перекроют две полосы
12:29
В Петербурге поймали подозреваемого в краже из квартиры на Большом проспекте
12:26
В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в разбое на магазин
12:23
В Петербурге ищут хулигана, стрелявшего по окнам детского сада на Рыбацком проспекте
12:20
Андрей Локтионов стал очередным новичком СКА после прихода в команду Тревора Мёрфи, Брендана Менелла и Игоря Ларионова-младшего
11:30
В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе
11:25
На КАД пациент напал на фельдшера и вытолкнул из автомобиля скорой помощи
10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
10:11
Аэропорт Петербурга понес многомиллионные убытки
09:51
Кадровый голод в Ленинградской области: специалистов забирает Санкт-Петербург
09:40
Установлен антирекорд по продаже квартир
09:31
«Подземка» распространится до «Пулково»
20:55
Никто из четверых россиян, добравшихся до 1/4 финала Уимблдона – 2025, не попал в полуфинал: проиграли свои матчи Карен Хачанов, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова
20:35
Александра Горячкина и Дарья Чарочкина проиграли первые партии своих матчей 1/32 финала Кубка мира, ещё три российские шахматистки – выиграли
19:26
Балет «Щелкунчик» на сцене Эрмитажного театра
19:24
На сцене Эрмитажного театра состоится показ балета «Лебединое озеро»
15:57
На трассе «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе
15:53
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы
13:27
В Ленобласти мужчину изобличили в серии краж из супермаркетов
12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
12:08
В Петербурге задержали мужчину, обокравшего студента
12:05
Пенсионерка с Васильевского острова потеряла квартиру после звонков мошенников
10:12
Импортозамещение дает плоды
09:52
Власти Петербурга доказали свою эффективность
09:46
Сколько детей родилось благодаря ЭКО?
09:38
В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга
22:56
Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » На женском Кубке мира по шахматам в Батуми вышли в 1/16 финала россиянки Гунина, Шувалова и Шухман, а Горячкина и Лагно сыграют тай-брейки

На женском Кубке мира по шахматам в Батуми вышли в 1/16 финала россиянки Гунина, Шувалова и Шухман, а Горячкина и Лагно сыграют тай-брейки

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Выбыла из турнира Дарья Чарочкина, проигравшая обе партии хозяйке турнира Нане Дзагнидзе.

Всеобщее внимание сегодня было приковано к партии Александры Горячкиной (на фото), которой белыми обязательно нужно было побеждать казахстанскую шахматистку Меруерт Камалиденову. В первой партии Камалиденова одержала победу белыми, сегодня на доске долгое время было полное равенство. В ладейном эндшпиле Горячкина дождалась ошибки соперницы и сумела довести свою проходную пешку до поля f7 – победа и 1:1 в неожиданно тяжёлом для победительницы предыдущего Кубка мира.

Чемпионка России Екатерина Лагно тоже сыграет тай-брейк после двух ничьих с Анастасией Аврамиду из Греции. Не устояла против Наны Дзагнидзе вице-чемпионка страны Дарья Чарочкина, блеснувшая в прошлогоднем Суперфинале в Барнауле – 0:2 и дальше идёт грузинская шахматистка, рейтинг которой заметно выше.

Легче всех преодолела барьер 1/32 финала Анна Шухман, дважды победившая американку Элис Ли. С тем же счётом 2:0 одолели своих оппоненток Валентина Гунина и Полина Шувалова. Пятикратная чемпионка России Гунина на 49-м ходу вынудила капитулировать Анахиту Захедифар из Ирана. «Питерец.ру» понимал, Гюльнар Мамедова вынуждена будет играть на победу против Полины Шуваловой, но повторить успех Горячкиной азербайджанской шахматистке не удалось.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 20:35
Александра Горячкина и Дарья Чарочкина проиграли первые партии своих матчей 1/32 финала Кубка мира, ещё три российские шахматистки – выиграли
8-07-2025, 01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
5-07-2025, 01:47
5 июля в Батуми начнётся Кубок мира: в турнире принимают участие шесть российских шахматисток – Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Чарочкина и Шухман
3-08-2023, 20:16
На Кубке мира по шахматам в Баку прошли в 1/16 финала россиянки Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
19-05-2023, 22:37
На Кипре российская шахматная прима Александра Горячкина в карповском стиле выиграла эндшпиль у соперницы из Польши в 4-м туре женского Гран-при ФИДЕ
10-08-2023, 00:30
На женском Кубке мира по шахматам началась 1/8 финала: чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь и россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова завершили первые партии своих матчей вничью

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
Вчера, 12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
8-07-2025, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
8-07-2025, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
Наверх