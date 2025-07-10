На женском Кубке мира по шахматам в Батуми вышли в 1/16 финала россиянки Гунина, Шувалова и Шухман, а Горячкина и Лагно сыграют тай-брейки

Всеобщее внимание сегодня было приковано к партии Александры Горячкиной (на фото), которой белыми обязательно нужно было побеждать казахстанскую шахматистку Меруерт Камалиденову. В первой партии Камалиденова одержала победу белыми, сегодня на доске долгое время было полное равенство. В ладейном эндшпиле Горячкина дождалась ошибки соперницы и сумела довести свою проходную пешку до поля f7 – победа и 1:1 в неожиданно тяжёлом для победительницы предыдущего Кубка мира.

Чемпионка России Екатерина Лагно тоже сыграет тай-брейк после двух ничьих с Анастасией Аврамиду из Греции. Не устояла против Наны Дзагнидзе вице-чемпионка страны Дарья Чарочкина, блеснувшая в прошлогоднем Суперфинале в Барнауле – 0:2 и дальше идёт грузинская шахматистка, рейтинг которой заметно выше.

Легче всех преодолела барьер 1/32 финала Анна Шухман, дважды победившая американку Элис Ли. С тем же счётом 2:0 одолели своих оппоненток Валентина Гунина и Полина Шувалова. Пятикратная чемпионка России Гунина на 49-м ходу вынудила капитулировать Анахиту Захедифар из Ирана. «Питерец.ру» понимал, Гюльнар Мамедова вынуждена будет играть на победу против Полины Шуваловой, но повторить успех Горячкиной азербайджанской шахматистке не удалось.



