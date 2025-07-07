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Питерец.ру » Спорт » С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья

С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Финалистка Кубка мира – 2023 Нургюль Салимова (на фото) выиграла первую партию матча с соперницей из Индонезии.

Женский Кубок мира по шахматам официально стартовал в Батуми: в воскресенье начали выяснять отношения участницы предварительного раунда. «Питерец.ру» особенно внимательно следил за партиями трёх российских участниц – Валентины Гуниной, Дарьи Чарочкиной и Анны Шухман.

Соперницей игравшей чёрными Гуниной была Изабель Юсюань Нин из Новой Зеландии – ничья. Серебряный призёр чемпионата России Чарочкина белыми нанесла поражение Полин Гишар из Франции. А Шухман уверенно переиграла чёрными филиппинки Руэль Канино. Теперь Чарочкиной и Шухман достаточно не проиграть следующую партию, чтобы пройти дальше.

Добились побед в первых партиях своих матчей две болгарские шахматистки – экс-чемпионка мира Антоанета Стефанова и и сенсационная финалистка предыдущего подобного турнира Нургюль Салимова. Повели в счёте в своих матчах такие известные шахматистки, как Белла Хотенашвили (Грузия), Ставрула Цолакиду (Греция), Гульрухбегим Тохирджонова (Узбекистан), Карисса Йип (США). Выступающая ныне за Польшу Александра Мальцевская выиграла у соперницы из Египта.

Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова вступят в борьбу со следующего раунда турнира. Призовой фонд составляет почти 700 тысяч долларов США.

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