Во 2-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» петербургский шахматист Максим Матлаков довольствовался ничьей, а Полина Шувалова выиграла у американки Ли

«Питерец.ру» продолжает следить за выступлением россиян на очень представительном турнире под названием «FIDE Grand Swiss», который проходит на острове Мэн. По итогам двух туров ни в мужской («открытой»), ни в женской части «Большой Швейцарки» российских шахматистов со 100 %-ным результатом набора очков нет.

Петербуржец Максим Матлаков после фиаско в стартовом туре был явно настроен на реванш: его вторым соперником на островном турнире стал Мануэль Петросян из Армении. По ходу партии Матлаков получил перевес, но в эндшпиле некорректно разменял ферзей и вынужден был согласиться на ничью на 56-м ходу. Пол-очка после двух туров – и Матлаков пока далёк от призовых мест.

Евгений Наер набрал 1,5 очка, победив сегодня соотечественника Петросяна Мартиросяна. А вот Андрей Есипенко ещё доигрывает свой эндшпиль чёрными.

В женском турнире по 2 очка набрали пять шахматисток, среди которых – китаянка Тань Чжунъи, Антоанета Стефанова и победившая Валентину Гунину Меруерт Камалетдинова из Казахстана. Россиянка Полина Шувалова после проигрыша на старте одержала победу над Элис Ли из США. Обладательница Кубка мира – 2023 Александра Горячкина во второй раз подряд сыграла вничью, а у Леи Гарифуллиной – 1,5 очка.