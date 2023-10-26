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Питерец.ру » Спорт » Во 2-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» петербургский шахматист Максим Матлаков довольствовался ничьей, а Полина Шувалова выиграла у американки Ли

Во 2-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» петербургский шахматист Максим Матлаков довольствовался ничьей, а Полина Шувалова выиграла у американки Ли

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Александра Горячкина второй раз подряд сыграла вничью, у неё и Шуваловой – по 1 очку.

«Питерец.ру» продолжает следить за выступлением россиян на очень представительном турнире под названием «FIDE Grand Swiss», который проходит на острове Мэн. По итогам двух туров ни в мужской («открытой»), ни в женской части «Большой Швейцарки» российских шахматистов со 100 %-ным результатом набора очков нет.

Петербуржец Максим Матлаков после фиаско в стартовом туре был явно настроен на реванш: его вторым соперником на островном турнире стал Мануэль Петросян из Армении. По ходу партии Матлаков получил перевес, но в эндшпиле некорректно разменял ферзей и вынужден был согласиться на ничью на 56-м ходу. Пол-очка после двух туров – и Матлаков пока далёк от призовых мест.

Евгений Наер набрал 1,5 очка, победив сегодня соотечественника Петросяна Мартиросяна. А вот Андрей Есипенко ещё доигрывает свой эндшпиль чёрными.

В женском турнире по 2 очка набрали пять шахматисток, среди которых – китаянка Тань Чжунъи, Антоанета Стефанова и победившая Валентину Гунину Меруерт Камалетдинова из Казахстана. Россиянка Полина Шувалова после проигрыша на старте одержала победу над Элис Ли из США. Обладательница Кубка мира – 2023 Александра Горячкина во второй раз подряд сыграла вничью, а у Леи Гарифуллиной – 1,5 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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