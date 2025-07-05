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Питерец.ру » Спорт » 5 июля в Батуми начнётся Кубок мира: в турнире принимают участие шесть российских шахматисток – Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Чарочкина и Шухман

5 июля в Батуми начнётся Кубок мира: в турнире принимают участие шесть российских шахматисток – Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Чарочкина и Шухман

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Александра Горячкина выигрывала этот турнир два года назад, а в 2021 году дошла до финала.

Вопреки обыкновению «Питерец.ру» посвящает очередную шахматную новость не 8-му туру мужской Высшей лиги (Павел Понкратов и Сергей Лобанов 4 июля свои партии выиграли), а стартующему в грузинском Батуми женскому Кубку мира. Это будет третий подобный турнир в истории, с тех пор, как ФИДЕ отказалось разыгрывать женскую шахматную корону по кубковой системе.

Россиянка Александра Горячкина максимально успешно выступила на двух предыдущих Кубках мира. В Сочи – 2021 Горячкина, чей рейтинг на тот момент составлял почти 2600, пробилась в финал, где уступила тогда ещё соотечественнице Александре Костенюк (ныне экс-чемпионка мира выступает за Швейцарию). А в Баку – 2023 Горячкина победила всех соперниц, хотя финал с Нургюль Салимовой из Болгарии получился очень сложным.

Вместе с Горячкиной в Батуми отправились ещё пять российских шахматисток. Екатерина Лагно, Дарья Чарочкина и Полина Шувалова прошли отбор через Суперфинал чемпионата России в Барнауле. Пятикратная чемпионка страны Валентина Гунина получила специальное приглашение, а 16-летняя Анна Шухман выиграла отборочный матч.

Стартовый рейтинг-лист возглавляют три китаянки – Лэй Тинцзе, Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи. У Горячкиной – 6-й рейтинг (2533).


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