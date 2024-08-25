Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова проиграла Дарье Войт в 8-м туре Суперфинала в Барнауле, Александра Горячкина не сумела спасти затяжной эндшпиль в партии с Натальей Погониной

Турнирная таблица женского Суперфинала чемпионата России по шахматам после 8-го тура выглядит интригующе. «Питерец.ру» предполагает, что уверенно лидирующая Екатерина Лагно (6 очков) может испытать проблемы на финише. В этом туре Лагно завершила вничью партию с Дарьей Чарочкиной белыми: супруга Александра Грищука могла рассчитывать на победу, но набрала только пол-очка. Впереди у Лагно – партии с Полиной Шуваловой (чёрными), Леей Гарифуллиной (белыми) и Екатериной Гольцевой (чёрными).

Гольцева на этот раз проиграла Валентине Гуниной, но нижегородка может в отдельно взятой партии победить любую соперницу. Третьей результативной дуэлью 8-го тура стал очень длинный ладейный эндшпиль между игравшей белыми Натальей Погониной и Александрой Горячкиной. Обе эти шахматистки уже становились чемпионками России: Погонина – в 2012 и 2018 годах, Горячкина – в 2015, 2017 и 2020 годах.

Погонина долго пыталась реализовать лишнюю пешку, и после рискованного манёвра короля чёрных ей это удалось. Горячкина (5 очков) сохраняет чистое второе место, но конкурентки уже дышат ей в спину. Сразу четыре участницы Суперфинала набрали по 4,5 очка – это Гунина, Чарочкина, Гарифуллина и Дарья Войт, победившая петербурженку Ольгу Карманову.