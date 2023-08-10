На женском Кубке мира по шахматам началась 1/8 финала: чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь и россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова завершили первые партии своих матчей вничью

«Питерец.ру» подчёркивает: в Баку проходят сразу два шахматных Кубка мира – мужской, в котором Карлсен проиграл Каймеру, и женский, где борьбу за победу продолжают две российских участницы. Александра Горячкина (рейтинг ФИДЕ – 2557, но Александра покоряла и очень престижную для женских шахмат отметку в 2600 пунктов) была сразу допущена во второй круг, где обыграла кубинскую шахматистку (1,5:0,5), после чего с тем же счётом – соперницу из Индии. В 1/8 финала «Гордости Ямала» Горячкиной противостоит Нино Бациашвили (2474), и первая партия завершилась ничьей. Теперь Горячкиной желательно реализовать белый цвет, и путь в четвертьфинал будет открыт.

Полина Шувалова (2496) весьма уверенно прошла двух предыдущих соперниц (2:0 с Бейдуллаевой и 1,5:0,5 с Круш) и теперь вышла на 39-го номера мирового женского рейтинга ФИДЕ Теодору Иньяц (Сербия). Итог первой партии матча Шуваловой и Иньяц – ничья. Подбодрил Горячкину и Шувалову один из отечественных шахматных функционеров, внезапно заявивший уже по ходу турнира, что «у Горячкиной и Шуваловой – хорошие шансы выиграть Кубок мира»: наверняка обе шахматистки воодушевлены теперь сверх меры.

Лишь Хотенашвили смогла выиграть у Конеру, в остальных парах – ничьи.