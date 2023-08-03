На Кубке мира по шахматам в Баку прошли в 1/16 финала россиянки Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк

Женский Кубок мира по шахматам продолжается в Баку, и сегодня четверо российских шахматисток прорвались в третий круг. Третий номер мирового рейтинга Александра Горячкина выиграла вторую партию после ничьей белыми в первой. Сегодня «Гордость Ямала» Горячкина реализовала лишнюю коневую пешку в эндшпиле и оформила выход в 1/16 финала. Следующая соперница Горячкиной – Дивья Дешмух из Индии.

Суровая Полина Шувалова просто растерзала Бейдуллаеву из Азербайжана – 2:0, но следующая соперница Шуваловой пока не известна. «Питерец.ру» поздравляет Алину Бивол, которая смогла сегодня заключить выгодную ничью чёрными с позиции силы. У российской шахматистки была лишняя пешка в эндшпиле с разноцветными слонами, и сильной азербайджанке Гюнай Мамедзаде (рейтинг ФИДЕ – 2448, 27-е место в мире) пришлось уступить дорогу Бивол.

Ольга Баделько выиграла «российское дерби» у Леи Гарифуллиной, хотя букмекеры не видели фаворита в этой паре. Но вот пройти прославленную Хампи Конеру из Индии Баделько вряд ли светит. Ещё одна россиянка, Екатерина Лагно, не смогла выиграть матч из двух партий с обычным контролем времени и теперь сыграет укороченные.

Удивила чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь, которая тоже сыграет тай-брейк.