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Питерец.ру » Спорт » Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова проиграла Лее Гарифуллиной в 4-м туре женского Суперфинала в Барнауле, выиграли свои партии Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Дарья Чарочкина

Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова проиграла Лее Гарифуллиной в 4-м туре женского Суперфинала в Барнауле, выиграли свои партии Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Дарья Чарочкина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
В противостоянии с уральской шахматисткой Гарифуллиной (на фото) Кармановой не помог сегодня и белый цвет.

Очередной тур женского Суперфинала, продолжающегося в Барнауле, стал самым интересными с точни зрения результатов – всего две ничьи. Готовность к компромиссу и дележу очков была проявлена в партиях Натальи Погониной с Баирой Ковановой и победительницы Высшей лиги Дарьи Войт с Ольгой Гирей.

Самым интригующим было противостоянии Екатерины Лагно и Валентины Гуниной, которая пока ни разу не сыграла в Барнауле вничью. Лагно сумела реализовать белый цвет, не дав Гуниной осуществить атаку ферзем и ладьей на своего короля. Выиграв две партии из трёх, Лагно теперь делит лидерство с Леей Гарифуллиной.

Петербургская шахматистка Ольга Карманова не смогла избежать поражения в дуэли с чемпионкой сочинского командника в составе команды «Сима-ленд». Гарифуллина, чей рейтинг ФИДЕ примерно на 180 пунктов выше, чем соответствующий показатель Кармановой, сумела выиграть окончание и набрала те же 2,5 очка, что и Лагно.

Александра Горячкина воспользовалась усталостью Екатерины Гольцевой, накануне испытавшей большое разочарование в партии с Погониной (нижегородка имела хорошие шансы на победу, но проиграла). У Горячкиной и Гири теперь по 2 очка и 3–4 места. Головоломную партию у Полины Шуваловой выиграла сегодня Дарья Чарочкина.

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