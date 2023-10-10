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Питерец.ру » Спорт » Рейтинг-фаворит женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова в 8-м туре победила Екатерину Гольцеву и отстаёт от Ольги Баделько на 1,5 очка

Рейтинг-фаворит женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова в 8-м туре победила Екатерину Гольцеву и отстаёт от Ольги Баделько на 1,5 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Лидирующая Баделько обыграла Алину Бивол, для которой это поражение стало пятым подряд в Суперфинале – 2023.

«Питерец.ру» подчёркивает, что борьба в очередном туре женского шахматного Суперфинала, продолжающегося в Царском Селе, была намного ожесточённее, чем в мужском («открытом») турнире. Сразу пять результативных партий при всего лишь одной ничьей в партии Натальи Погониной и Марины Корневой.

Лидирует Ольга Баделько, которая в 8-м туре белым цветом одолела Алину Бивол. Для последней «чёрная полоса» в Суперфинале – 2023 продолжается. Бивол проиграла уже пятую партию и откатилась на предпоследнее место (2,5 очка москвичка набрала в первых трёх турах). Баира Кованова одержала очень важную в турнирном плане победу над Леей Гарифуллиной, да ещё и чёрными. Теперь у Баделько – 6,5 очков, а у Ковановой – на пол-очка меньше. Финишный календарь легче у Ковановой, потому что Баделько дважды сыграет чёрными (с Анной Шухман и Валентиной Гуниной), а в 11-м туре белыми с опасной Екатериной Гольцевой.

Именно Гольцеву победила в 8-м туре рейтинг-фаворит Суперфинала Полина Шувалова, что позволило четвертьфиналистке Кубка мира набрать 5 очков (столько же – у Корневой). В разборках аутсайдеров Мария Якимова вынудила капитулировать Ольгу Матвееву. Ещё в одной партии пятикратная чемпионка России Гунина победила Шухман.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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