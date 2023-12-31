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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук добилась нового большого успеха, выиграв чемпионат мира по рапиду в Самарканде

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук добилась нового большого успеха, выиграв чемпионат мира по рапиду в Самарканде

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Валентина Гунина (на фото) первенствовала в женском блице.

«Питерец.ру» впечатлён успехами российских шахматистов на прошедшем в узбекском Самарканде чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу. Петербурженка Анастасия Боднарук, победив в финальном тай-брейке саму Хампи Конеру (счёт – 2,5:1,5 в пользу чемпионки России в этой же дисциплине). При этом родившаяся в 1992 году Боднарук даже не входила в первую полусотню по рейтингу в рапиде: фаворитами здесь можно было назвать китайское трио во главе с чемпионкой мира по классическим шахматам Цзюй Вэнцзюнь и примкнувших к ней Тань Чжунъи и Ли Тинцзе.

Но 11-туровую дистанцию Боднарук прошла без поражений, набрав 8,5 очков. Боднарук одержала победы в партиях с Бибисарой Асаубаевой, Полиной Шуваловой и Нургюль Салимовой. Но те же 8,5 очков набрала легенда индийских шахмат Хампи Конеру, с ней-то выступавшая в Самарканде под флагом ФИДЕ россиянка выясняла отношения на тай-брейке. Президент России Владимир Путин уже поздравил Боднарук с этим достижением.

Участница Суперфинала чемпионата России по классическим шахматам в Царском Селе Валентина Гунина «в одну калитку» выиграла блиц, набрав в первый же игровой день 8,5 очков из 9 возможных, а всего – 14 из 17. Екатерина Лагно (11,5 очков) заняла пятое место.



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