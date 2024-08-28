Чемпионкой России по шахматам 2024 года стала Екатерина Лагно, сыгравшая вничью с Екатериной Гольцевой в 11-м туре Суперфинала в Барнауле, а петербурженка Ольга Карманова победила Валентину Гунину

Москвичка Екатерина Лагно давно находится в шахматной элите, но звание чемпионки России супруга гроссмейстера Александра Грищука завоевала впервые. Родившаяся во Львове Лагно с 2014 года имеет российское гражданство, и тогда же стала победительницей олимпиады в Тромсё. Вместе с Лагно на тот победный для российской женской команды турнир в Норвегию ездили ещё три участницы Суперфинала в Барнауле – Валентина Гунина, Ольга Гиря и Наталья Погонина.

В 11-м туре Суперфинала Лагно нужно было не проиграть чёрными нижегородке Екатерине Гольцевой, а ведь всё шло именно к поражению лидера. Гольцева соорудила сильную атаку на королевском фланге, и только эффективная защита Лагно вместе с просчётом Гольцевой привели к ничьей. Лагно набрала 7 очков и опередила на пол-очка занявшую второе место Дарью Чарочкину. Бронза досталась набравшей те же 6,5 очков трёхкратной чемпионке страны Александре Горячкиной, совсем немного отставшей от Чарочкиной по коэффициенту.

Занявшая последнее место Ольга Карманова сумела в заключительном туре выиграть у Гуниной. «Питерец.ру» заметил, что выигравшая у Погониной Полина Шувалова сумела занять третье место, оттеснив на пятое Лею Гарифуллину – обе шахматистки набрали по 6 очков.