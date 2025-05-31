Обладателем «Золотой клюшки» по итогам сезона КХЛ – 2024/2025 стал Джош Ливо из «Салавата Юлаева», а форвард СКА Иван Демидов признан лучшим новичком

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал не только самым ценным игроком минувшего сезона, но ещё и лучшим снайпером и лучшим бомбардиром. «Питерец.ру» напоминает: юлаевцы пробились в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина – 2025, где в пяти матчах уступили будущему обладателями главного трофея КХЛ «Локомотиву».

Игрок СКА Иван Демидов ожидаемо получил приз лучшему новичку – эта награда носит имя Алексея Черепанова. Защитник СКА Александр Никишин стал лауреатом «Золотого шлема», войдя в символическую шестёрку сезона. Вместе с Никишиным лучшими по амплуа стали голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и форварды Ливо, Александр Радулов («Локомотив») и собравшийся в НХЛ Максим Шабанов из «Трактора».

При этом лучшим голкипером стал ярославец Даниил Исаев, а его одноклубник по «Локомотиву» Александр Полунин получил приз с говорящим названием «Железный человек». Лучшим игроком плей-офф признали Радулова, а самым результативным защитником «регулярки» стал канадский сибиряк Тревор Мёрфи. Лучшим тренером стал Игорь Никитин, который привёл «Локомотив» к триумфу в Кубке Гагарина.

А в СКА сменился генеральный директор, которым стал Никита Стеничкин.



