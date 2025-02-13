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Питерец.ру » Спорт » СКА со счётом 5:1 разгромил главного аутсайдера КХЛ – «Барыс» из Астаны: автором победной шайбы стал Сергей Сапего

СКА со счётом 5:1 разгромил главного аутсайдера КХЛ – «Барыс» из Астаны: автором победной шайбы стал Сергей Сапего

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Белорусский защитник СКА отличился заброшенной шайбой во второй раз в нынешнем сезоне.

Форвард СКА Евгений Кузнецов (на фото) сыграл с «Барысом», но очков набрать не сумел. Принимал Кузнецов участие и в проигранном невскими армейцами матче с московским «Динамо» (1:3), а до этого пропустил полтора месяца из-за травмы. Не забивает Кузнецов – значит забьёт тот, от кого этого меньше всех ожидаешь.

«Питерец.ру» понимает, что у белорусского защитника СКА Сергея Сапего – свои задачи на льду, и забрасывание победных шайб туда явно не входит. Но во встрече с главным аутсайдером КХЛ («Барыс» плетётся на последнем месте в таблице и уже потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф) именно Сапего забросил победную для своего клуба шайбу, поразив ворота Бояркина на 18-й минуте. Ассистировали Сапего набравший своё 45-е очко в сезоне – 2024/2025 Иван Демидов и защитник Александр Никишин, у которого теперь 36 очков. Итоговый счёт – 5:1 в пользу СКА, продолжающего борьбу за второе место в Западной конференции с четырьмя командами – столичным «Динамо», ЦСКА, «Северсталью» и «Спартаком».

А Демидов тем временем стал лучшим бомбардиром СКА в нынешнем сезоне: у Сергея Плотникова – 43 очка, у Михаила Григоренко – 37. Лидирует в бомбардирском списке КХЛ Джош Ливо из «Салавата Юлаева» – 63 очка.

Все по теме: хоккей, СКА
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