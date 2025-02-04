Захар Бардаков из СКА попал в символическую сборную КХЛ в январе, Иван Демидов отмечен среди новичков сезона – 2024/2025

КХЛ составляет и символические сборные месяца: ранее «Питерец.ру» обращал внимание только на попадание игроков СКА в число лучших хоккеистов недели (или сезона – как в случае с Артёмом Яшкиным). Сайт Лиги разместил символическую сборную января, и в ней оказался нападающий СКА. Причём – вовсе не кто-то из наиболее статусных невских армейцев (хотя тот же Евгений Кузнецов сейчас восстанавливается после серьёзной травмы головы), а Захар Бардаков. Январские показатели Бардакова впечатляют – 11 (5+6) очков в 10 играх и «+10» полезности.

Вместе с Бардаковым тройку атаки составили челябинский «тракторист» Виталий Кравцов и главная звезда нападения «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Пара защитников – ещё один представитель «Трактора» Григорий Дронов и Семён Чистяков из омского «Авангарда». А вот лучшим голкипером января в КХЛ стал не пригодившийся в своё время СКА Владислав Подъяпольский, который помог московскому «Динамо» решить вратарскую проблему после блеклой игры Хантера Миски.

В символическую сборную новичков января ожидаемо попал Иван Демидов, набравший во втором месяце зимы аж 14 очков. Вместе с ним в пятёрке новичков – воспитанник петербургского хоккея Магомед Шараканов, ныне цементирующий оборону «Лады».