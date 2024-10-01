Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок

Поскольку «Питерец.ру» внимательно следит за матчами СКА в чемпионате КХЛ, поэтому восстановить хронологию набора очков 18-летним невским армейцем Иваном Демидовым труда не составляет. Показательно, что Демидов стал соавтором первой же шайбы СКА в сезоне – 2024/2025, которую забросил в ворота «Металлурга» Фальковский 5. После трёхматчевого простоя Демидов отметился шайбой в ворота «Лады», после чего выдал 2+2 в матче с «Сочи». Забил Демидов и в результативном матче СКА с «Северсталью» (счёт тогда был 8:5). А в проигранной встрече с «Куньлунем» Демидов ассистировал Бардакову.

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев так вдохновился титулом лучшего вратаря первого осеннего месяца, что сегодня отстоял «на ноль» матч железнодорожников с «Автомобилистом», в составе которого есть такие грозные нападающие, как Мэйсек, Да Коста и Голышев. В течение сентября Исаев показал почти 94% надёжности, заработав два «сухаря».

«Сибирь» начала «регулярку» с трёх поражений подряд (включая 2:8 от ЦСКА), но затем новосибирцы начали побеждать. Помогал им в этом ставший лучшим защитником месяца Тревор Мёрфи. Канадец набрал 12 (2+10) очков за 11 игр. Лучшим форвардом предсказуемо стал Кирилл Пилипенко из «Северстали» – 14 (8+6) очков.