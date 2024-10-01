ента новостей

21:24
Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок
20:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое на тай-брейке проиграло клубу «Факел Ямал», у Дикарева – 18 очков
18:32
На трассе Р-23 в Гатчинском районе полностью перекроют движение
18:15
Иностранка заплатила за фиктивный брак
17:47
Активизировались мошенники с троянами
16:28
В ABBYY решили избавиться от российских специалистов
13:12
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских пенсионеров с Международным днем пожилых людей
12:54
В Петергофе 56-летняя женщина ударила ножом своего супруга
12:46
Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента
12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
12:28
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
12:22
В Калининском районе поймали подозреваемого в разбое на проспекте Металлистов
11:32
В Ленобласти при столкновении иномарок погибли оба водителя. Травмы получил ребенок
11:20
В Петербурге появится новая праздничная дата – День морской пехоты
11:12
В Приморском районе на Торфяной дороге иномарка сбила 15-летнего пешехода
10:01
В ДТП на Сергиевском путепроводе погибли два человека, среди которых ребенок
09:24
Что с экспортерами СПб?
08:37
Как преобразился Петербург?
00:07
ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла в Норильске 3:5, а петербургское «Динамо» в Красноярске разгромило «Сокол» 6:1, дубли сделали Чернов, Угольников и Жабреев
22:46
Волейбольная «Ленинградка» в 4-м туре Суперлиги – 2024/2025 в Краснодаре победила «Динамо» со счётом 3–1, Чернова набрала 23 очка, Боговская – 22
21:22
На мосту через реку Тосна перекроют одну полосу в направлении Петербурга
20:17
«Торпедо» разгромило в Астане «Барыс» со счётом 10:1, а бывший форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий достиг рубежа в 500 очков в КХЛ
17:17
Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС с разницей в 2 очка, самым результативным игроком матча стал набравший 24 очка Омари Спеллмен
15:39
Госдума рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике
14:30
В Петербурге отметили День сил специального назначения Росгвардии
12:53
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате
12:48
На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажир «Фольксвагена»
12:41
В Ленобласти поймали троих подозреваемых в нападении на жителя поселка Перово
12:31
В РГПУ будет запущен пилотный проект Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина»
12:29
На Гражданском проспекте задержаны участники конфликта со стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок

Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок

0
33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
8 очков Ивана Демидова – отличный результат, учитывая звёздный по именам состав СКА.

Поскольку «Питерец.ру» внимательно следит за матчами СКА в чемпионате КХЛ, поэтому восстановить хронологию набора очков 18-летним невским армейцем Иваном Демидовым труда не составляет. Показательно, что Демидов стал соавтором первой же шайбы СКА в сезоне – 2024/2025, которую забросил в ворота «Металлурга» Фальковский 5. После трёхматчевого простоя Демидов отметился шайбой в ворота «Лады», после чего выдал 2+2 в матче с «Сочи». Забил Демидов и в результативном матче СКА с «Северсталью» (счёт тогда был 8:5). А в проигранной встрече с «Куньлунем» Демидов ассистировал Бардакову.

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев так вдохновился титулом лучшего вратаря первого осеннего месяца, что сегодня отстоял «на ноль» матч железнодорожников с «Автомобилистом», в составе которого есть такие грозные нападающие, как Мэйсек, Да Коста и Голышев. В течение сентября Исаев показал почти 94% надёжности, заработав два «сухаря».

«Сибирь» начала «регулярку» с трёх поражений подряд (включая 2:8 от ЦСКА), но затем новосибирцы начали побеждать. Помогал им в этом ставший лучшим защитником месяца Тревор Мёрфи. Канадец набрал 12 (2+10) очков за 11 игр. Лучшим форвардом предсказуемо стал Кирилл Пилипенко из «Северстали» – 14 (8+6) очков.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-09-2024, 22:13
Форвард СКА Иван Демидов набрал 4 очка в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Сочи», счёт – 7:4
9-09-2024, 15:00
Лучшими игроками первой игровой недели сезона КХЛ – 2024/2025 стали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Автомобилиста» Ник Эберт и нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов
17-09-2023, 01:54
Сразу 8 матчей состоялись в КХЛ 16 сентября: «Торпедо» проиграло «Ак Барсу», «Авангард» разгромил «Нефтехимик», а вратарь «Северстали» Шостак «засушил» матч с «Витязем»
22-08-2024, 20:46
Двумя матчами в начался хоккейный турнир имени Николая Пучкова: Иван Демидов сделал дубль за «молодёжку», Амир Мифтахов не пропустил за «Ак Барс»
29-06-2024, 18:41
Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов выбран под 5-м номером в первом же раунде драфта НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс»
29-11-2023, 16:02
После разгрома «Красной Армии» со счётом 5:1 «СКА-1946» пришлось выяснять отношения с «молодёжкой» московского «Спартака» до серии буллитов

Происшествия на дорогах

0
79
Сегодня, 12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
0
89
Сегодня, 12:28
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
0
82
Сегодня, 11:32
В Ленобласти при столкновении иномарок погибли оба водителя. Травмы получил ребенок
0
87
Сегодня, 11:12
В Приморском районе на Торфяной дороге иномарка сбила 15-летнего пешехода
Наверх