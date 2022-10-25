Точный бросок Дмитрия Яшкина принёс СКА победу над «Локомотивом», в составе которого 2 очка набрал Максим Шалунов

«Локомотив» входит в группу команд, преследующих СКА в Западной конференции КХЛ, поэтому матч имел важное турнирное значение для обеих команд. И поединок между петербуржцами и ярославцами получился упорным, а развязка наступил только под занавес третьего периода.

После того, как Дмитрий Яшкин вместе с Михаилом Воробьёвым на 36-й минуте помогли отличиться Никите Камалову, счёт стал 3:1 в пользу СКА. Однако главный тренер гостей Игорь Никитин явно нашёл нужные слова в раздевалке своей команды перед третьим отрезком встречи. Уже в дебюте третьего периода Красковский реализовал большинство после малого штрафа Марата Хайруллина, и отставание «Локомотива» сократилось до одной шайбы. Вскоре защитник гостей Сергеев отличился в равных составах (ассистировали ему Шалунов и Коршков), и замаячил овертайм.

Избавил СКА от необходимости играть ещё и дополнительное время Дмитрий Яшкин. Именно он на 55-й минуте с передачи Хуснутдинова принёс СКА трудную победу (4:3). А в таблице Запада КХЛ положение СКА незыблемо: невские армейцы опережают ЦСКА и московское «Динамо» на 10 очков.