Игрок СКА Иван Демидов снова признан новичком недели в КХЛ, лучший вратарь – Дорожко, лучший защитник – Лямкин, лучший нападающий – Порядин

Турнирные дела СКА пошли в гору, а молодой талант Иван Демидов снова отмечен индивидуальным достижением КХЛ: этот нападающий невских армейцев второй раз за этот сезон стал новичком недели в Лиге. «Питерец.ру» отмечает, что сейчас молодые хоккеисты играют значительные роли в некоторых командах: Никита Артамонов – в «Торпедо», Илья Рейнгардт – в «Авангарде», Даниил Бут – в «Локомотиве». Не исключено, что и новоиспечённый основной голкипер СКА Егор Заврагин в скором времени начнёт мелькать среди лауреатов игровой недели в КХЛ, поскольку Роман Ротенберг пока делает ставку именно на него.Лучшим стражем ворот прошедшей игровой недели стал витязевец Максим Дорожко. «Сухарь» в игре с «Металлургом» и приблизившийся к 99 процент отражённых бросков позволили игроку подмосковной команды опередить коллег-конкурентов по нелёгкому вратарскому делу. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин был на прошедшей неделе не только результативен (3 очка) но и полезен («+4»), за что был отмечен КХЛ. Лямкин четырежды блокировал броски соперников.А лучшим нападающим признали спартаковца Павла Порядина – 6 очков за 3 матча и победная шайба в ворота «Адмирала» позволила «красно-белому» хоккеисту превзойти прочих форвардов КХЛ.