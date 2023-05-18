Нападющий СКА Дмитрий Яшкин получил «Золотую клюшку», став самым ценным игроком регулярного сезона – 2022/2023, защитник СКА Александр Никишин вошёл в символическую пятёрку

Капитан СКА Дмитрий Яшкин получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ – 2022/2023. В церемонии награждения принял участие форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Показатели Яшкина в «регулярке» следующие – 62 очка (40 шайб и 22 передачи), что позволило ему первенствовать и среди бомбардиров, и среди снайперов Лиги.

Вместе с Яшкиным на «Золотую клюшку» были номинированы ещё один невский армеец Александр Никишин (не зря в своё время перешёл в СКА из «Спартака»!) и звёздный форвард «Ак Барса» Александр Радулов. Сам Яшкин после получения приза MVP регулярного сезона сказал:

«Очень приятно получить эту награду. Думаю, что и Никишин, и Радулов были достойны этого приза, поэтому я их тоже поздравляю – провели классный сезон».

Ранее лишь Сергею Мозякину удавалось добираться до рубежа в 40 шайб за один регулярный сезон. «Питерец.ру» с беспокойством следит за слухами о возможном переходе Яшкина в «Ак Барс», которые уже появились.

Закономерно, что и Яшкин, и Никишин, и Радулов вошли и в символическую сборную сезона – «Золотой шлем». Вместе с ними туда попали голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, его тёзка Нестеров из обороны ЦСКА и ещё один московский армеец – форвард Михаил Григоренко.