Марат Хайруллин из СКА стал лучшим нападающим 13-й игровой недели чемпионата КХЛ, другие лауреаты – Александр Самонов, Илья Николаев и Максим Арефьев

Невский армеец Марат Хайруллин удостоился звания лучшего нападающего прошедшей игровой недели в КХЛ. За два матча (с «Адмиралом» и «Амуром») Хайруллин набрал 7 (4+3) очков. В матче с хабаровчанами Хайруллин не только в очередной раз не промахнулся по пустым воротам в концовке, но и сотворил хет-трик. «Питерец.ру» надеется, что Хайруллин сыграет результативно и 5 декабря, когда СКА примет московское «Динамо».

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов знаком поклонникам невских армейцев, поскольку не так давно выступал за СКА. На прошлой неделе Самонов выдал два «сухаря», не пропустив в матчах с «Северсталью» и «Витязем». В игре со «Спартаком» Самонов тоже был очень надёжен, пропустив лишь после броска Королёва: недельный коэффициент отражённых бросков у Самонова приблизился к 99%.

Челябинец Илья Николаев впервые в своей карьере признан лучшим защитником недели в КХЛ: «Трактор» победил минское «Динамо» (4:3ОТ) и «Автомобилист» (5:3), но проиграл «Локомотиву» (2:4). Николаев стабильно набирал по одному очку в каждом из этих матчей за передачи. А лучшим дебютантом стал 21-летний вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев. На счету Арефьева – две победы («Ак Барс» справился с ЦСКА и «Сочи») и 95,59% надёжности.