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Питерец.ру » Спорт » «Салават Юлаев» победил СКА со счётом 4:2 в субботу 2 ноября: Евгений Кузнецов вместо набранных очков получил 14 минут штрафа

«Салават Юлаев» победил СКА со счётом 4:2 в субботу 2 ноября: Евгений Кузнецов вместо набранных очков получил 14 минут штрафа

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Мэтр спортивной журналистики Сергей Микулик назвал эту игру лучшей для юлаевцев в нынешнем сезоне.

В составе уфимского «Салавата Юлаева» есть хоккеист, который способен набирать очки в каждом матче – таких очень ценят любители ставок на индивидуальные тоталы, а букмекеры при этом занижают коэффициенты. Речь идёт о канадце Джоше Ливо, который не упустил случая забить сильному сопернику, поразив ворота СКА на 26-й минуте.

Счёт к тому моменту был равный: сначала Егор Сучков реализовал большинство, а уравнял положение невский армеец Захар Бардаков. Очень важную шайбу юлаевцы забросили в ворота Егора Заврагина за минуту до второго перерыва: здесь Ливо выступил в роли ассистента. «Питерец.ру» не сомневался, что СКА даст бой в третьей двадцатиминутке, которая началась при счёте 1:3.

Но очков в этом матче петербуржцам набрать не удалось, хотя Михаил Григоренко на 53-й минуте смог сократить отставание до одной шайбы. В концовке на первый план вышел Ремпал: сначала Заврагин парировал его опасный бросок, но по пустым воротам СКА форвард «Салавата» не промахнулся – 2:4 в Уфе. Следующим соперником СКА станет «Куньлунь», этот матч пройдёт на «Арене-Мытищи» 4 ноября.

Контрастом на фоне полезно сыгравшего Ливо выглядел в Уфе Евгений Кузнецов, схлопотавший от арбитров 14 штрафных минут за неспортивное поведение.


Все по теме: хоккей СКА
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