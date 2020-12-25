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Питерец.ру » Спорт » Кемппайнен и Хелльберг принесли СКА победу над «Северсталью»

Кемппайнен и Хелльберг принесли СКА победу над «Северсталью»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Финский форвард сделал дубль, а шведский вратарь отстоял «на ноль».

Перед встречей с «Северсталью» СКА выиграл принципиальный матч у ЦСКА (4:3), но сбавлять турнирный ход невским армейцам не позволяла турнирная ситуация. Ведь несмотря на поражение, ЦСКА продолжает опережать СКА в таблице. Поэтому у «Северстали» необходимо было выигрывать – и это удалось.

«Питерец.ру» отмечает, что гостям не удалось забить Магнусу Хелльбергу. Шведский страж ворот СКА отразил все 28 бросков по своим воротам, а вот его визави Владислав Подъяпольский дважды пропустил. Автором обеих шайб СКА в матче с «Северсталью» стал Кемппайнен: сначала финн реализовал большинство, а затем отличился уже в равных составах. В концовке хоккеисты «Северстали» нахватали удалений и забросить даже шайбу престижа не сумели.

Если посмотреть на текущее положение в Западной конференции, то СКА по-прежнему располагается на второй позиции (55 очков), отставая от лидирующего ЦСКА на 5 очков. В восьмёрку плей-офф также входят «Локомотив», московские и минские динамовцы, «Северсталь», «Спартак» и «Йокерит».

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