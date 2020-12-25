Кемппайнен и Хелльберг принесли СКА победу над «Северсталью»

Перед встречей с «Северсталью» СКА выиграл принципиальный матч у ЦСКА (4:3), но сбавлять турнирный ход невским армейцам не позволяла турнирная ситуация. Ведь несмотря на поражение, ЦСКА продолжает опережать СКА в таблице. Поэтому у «Северстали» необходимо было выигрывать – и это удалось.

«Питерец.ру» отмечает, что гостям не удалось забить Магнусу Хелльбергу. Шведский страж ворот СКА отразил все 28 бросков по своим воротам, а вот его визави Владислав Подъяпольский дважды пропустил. Автором обеих шайб СКА в матче с «Северсталью» стал Кемппайнен: сначала финн реализовал большинство, а затем отличился уже в равных составах. В концовке хоккеисты «Северстали» нахватали удалений и забросить даже шайбу престижа не сумели.

Если посмотреть на текущее положение в Западной конференции, то СКА по-прежнему располагается на второй позиции (55 очков), отставая от лидирующего ЦСКА на 5 очков. В восьмёрку плей-офф также входят «Локомотив», московские и минские динамовцы, «Северсталь», «Спартак» и «Йокерит».