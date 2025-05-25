Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова – 50 лет спустя», петербургский гроссмейстер Максим Матлаков поделил 4–5 места с Даниилом Дубовым

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков занял третье место в чемпионате России по быстрым шахматам в Сочи, отстав от ставшего победителем Никиты Афанасьева на пол-очка

Казанский гроссмейстер Владислав Артемьев снова стал чемпионом России, второе место занял ростовчанин Андрей Есипенко, третье – Даниил Дубов из Москвы, а петербуржец Максим Матлаков финишировал десятым

Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после двух ничьих в 7-м и 8-м турах «Аэрофлот Опен – 2025» набрал 6 очков, на пол-очка больше – только у Яна Непомнящего

Китайский шахматист Вэй И стал победителем турнира в Вейк-ан-Зее, а россиянин Ян Непомнящий занял малопочётное восьмое место

Петербургский гроссмейстер Гоганов после победы над Садвани в 6-м туре «Аэрофлот Опен» набрал 5 очков и входит в шестёрку лидеров вместе с Непомнящим, Раппортом, Ниманном, Акопяном и Есипенко

Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9