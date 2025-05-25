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Питерец.ру » Спорт » Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова – 50 лет спустя», петербургский гроссмейстер Максим Матлаков поделил 4–5 места с Даниилом Дубовым

Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова – 50 лет спустя», петербургский гроссмейстер Максим Матлаков поделил 4–5 места с Даниилом Дубовым

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Победитель завершившегося в московском Центральном доме шахматиста набрал 6 очков, Матлаков – 5.

В Москве в ЦДШ завершился представительный турнир «Кубок Карпова – 50 лет спустя», собравший очень представительный состав участников. Рейтинг-фаворитом был участник двух матчей на первенство мира Ян Непомнящий, он же и стал победителем, набрав 6 очков из 9 (было по 3 тура в день с соответствующим контролем времени). «Непо», как сокращённо называют Непомнящего за границей, одержал три победы (над Владимиром Малаховым, Хансом Ниманном и хорошо известным петербургским любителям шахмат многократным чемпионом России Петром Свидлером), а шесть партий завершил вничью.
Второе место по лучшем коэффициенту досталось Александру Грищуку, третье – набравшему те же 5,5 очков действующему чемпиону страны Владиславу Артемьеву. Гроссмейстер из города на Неве Максим Матлаков набрал 5 очков и финишировал вместе со своим хорошим приятелем Даниилом Дубовым: дополнительные показатели петербуржцы оказались лучше и позволили Матлакову занять четвёртое место. Замкнул турнирную таблицу Свидлер (2,5 очка), потерпевший пять поражений, три из которых – на финише. Слабо выступил и Ниманн – всего 3,5 очка (столько же – у Евгения Томашевского).
«Питерец.ру» поздравляет Анатолия Карпова, которому 23 мая исполнилось 74 года.
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