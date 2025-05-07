Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» в заключительном туре командного чемпионата России в Сочи со счётом 2:4 проиграла будущим чемпионам из «КПРФ» с Матлаковым в составе

На фоне блестящего успеха обеих петербургских женских команд, тоже представлявших в Сочи «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной («СШОР ШШ – 1» стали чемпионками, «СШОР ШШ – 2» финишировали на втором месте) мужчины из города на Неве разочаровали.

Ещё до поединка с шахматными «коммунистами» было понятно, что мужская «СШОР ШШ» в призёры сочинского турнира не попадёт. От безысходности петербуржцы бросили в бой капитана: гроссмейстер Валерий Попов сыграл вничью с земляком из «КПРФ» Максимом Матлаковым. Ещё три участника «СШОР ШШ» тоже получили по пол-очка в своих партиях, а Алексей Захаров и Владимир Шкуратов проиграли – первый капитулировал перед «коммунистом» Павлом Понкратовым, второй уступил ещё одному гроссмейстеру под красным флагом Артёму Тимофееву.

Одержав победу над «СШОР ШШ» (2:4), «КПРФ» набрали 16 очков и заняли первое место (столько же – у выступавших вне конкурса белорусов). Бронзовым призёром стала «Шахматная сборная Москвы» (14 очков), проигравшая белорусской команде (2,5:3,5): здесь сплоховали у москвичей Евгений Наер и Александр Рязанцев, а победа Бориса Грачёва не помогла.

Четвёртое место заняло Подмосковье (12 очков), пятой стала «Русская Шахматная Школа» (10 очков).